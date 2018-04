Trei parcări supraterane în Alexandru, Dacia şi Cantemir și opt blocuri în Colina Însorită Piata imobiliara isi pastreaza inca avantul luat in urma cu cativa ani. La nivel national, Iasul este in topul judetelor in ceea ce priveste numarul lunar de tranzactii, iar constructorii continua sa propuna noi proiecte imobiliare. Unele date statistice oferite de municipalitate arata ca valoarea anuala a investitiilor aprobate de Primarie a crescut cu 10- in 2017, iar, fata de 2015, este dubla. Acest lucru rezulta din valoarea taxelor pentru emit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Valoarea totala a pietei de publicitate online din Romania s-a ridicat in primul semestru al anului 2017 la circa 20,3 mil euro (92,5 milioane lei), in crestere cu 15% fata de acelasi semestru al anului 2016 (raportat la valoarea anuala in lei), conform celei mai recente editii a studiului ROADS…

- O parte din terenul sportiv al Liceului Internat Republican cu Profil Sportiv din Chișinau a transformat in șantier. Terenul situat pe bd. Dacia, colț cu str. Hristo Botev, este pregatit pentru construcția unor blocuri locative cu parcari subterane.

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat recent pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alti retaileri,…

- Majoritatea proprietarilor de afaceri apeleaza la o evaluare a companiei doar pentru a acoperi o necesitate imediata - atunci cand vor sa vanda sau cand unul dintre actionari doreste sa iasa din firma. Dar o evaluare a afacerii poate fi codul de siguranta, inclusiv pentru prevenirea unor situatii…

- Investitorii se uita spre Amazon si Apple asteptand ca unul dintre acesti gianti sa ating un trilion de dolari din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa Morgan Stanley pariaza pe Microsoft, sustinand ca aceasta companie va atinge prima pragul record in urmatoarele 12 luni, datorita adoptarii…

- Un barbat de 43 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce politistii au descoperit in autoturismul pe care il conducea 1590 de pachete de tigari de contrabanda. Politistii de la Biroul de Ordine Publica din cadrul Politiei Lugoj au reperat autoturismul pe strada Filaret Barbu. Tigarile au fost descoperite…

- Deputatul Marius Bodea s-a aratat nemultumit ca in Iasi nu se investeste in infrastructura rutiera si a aratat cu degetul spre Primarie. Redam comunicatul oficial: "Strazile din Iasi, mai ales cele laturalnice, arata "ca dupa razboi". Iesenii sunt nevoiti sa circule pe strazi pline de noroi cu cratere…

- Valoarea amenzilor aplicate de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pe parcursul anului 2017 si pana in prezent, a depasit 1,05 milioane de lei, cele mai multe fiind inregistrate pe piata comunicatiilor electronice, reiese din datele arbitrului telecom,…

- Piata de automobile din UE confirma iesirea din criza de acum un deceniu, prin cresterile care se mentin la un nivel bun si in 2018. Volumul inregistrat in luna februarie este cel mai ridicat ...

- Primaria si Consiliul Local Blaj se asociaza cu Consiliul Judetean Alba, pentru realizarea Centrului de Excelenta Sportiva, ce include construirea si dotarea salii polivalente cu pana la 2000 de locuri si baza de agrement, deja in functiune. Valoarea investitiei de realizat este estimata la peste 32,5…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Exporturile Romaniei au crescut cu 15,9% in ianuarie, dar importurile au urcat cu un ritm superior de 17,3%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Ca atare, deficitul comercial al țarii noastre a ajuns doar in ianuarie la 775 de milioane de euro, cu 169,8% mai mare. Fața de luna decembrie…

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO),…

- Compania Electrica (EL) a obtinut in anul 2017 un profit net de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fata de 2016, la venituri operationale totale de 5,777 miliarde lei, in crestere cu 0,27% fata de 2016. Pe segmentul de distributie, veniturile au crescut cu 7%, in contextul cresterii cantitatii…

- E rodul parteneriatului a doua organizatii patronale din Bihor si din Ungaria. Acesta nu e primul centru inovativ creat de Federatia Patronilor Bihor. Un centru bazat pe energii alternative a fost inaugurat de aceeasi organizatie la Osorhei. Valoarea proiectului depașește 2 milioane de euro…

- Serviciul de muzica online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piata de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalca regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez isi va lista actiunile direct in piata, ocolind oferta publica initiala,…

- Pe numele acesteia a fost deschis un dosar penal pentru contrabanda. „La data de 23 februarie, politistii au depistat pe soseaua Nationala, in zona pietei agroalimentare Alexandru cel Bun, din municipiul Iasi, o femeie de 37 de ani, din comuna Barnova, care avea asupra sa tigarete de diferite marci,…

- USR Maramures considera, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca taierea tuturor copacilor din Piata 1 Iunie reprezinta un abuz. “Ii solicitam public primarului Catalin Chereches sa explice cum stia inainte de sedinta Comisiei ce se va decide, de ce nu a cerut aviz de la Agentia pentru Protectia Mediului,…

- Dezvoltatorii imobiliari dau tarcoale zonei fostului combinat Fortus. Un prim proiect in acest sens a fost facut public ieri de catre Primaria Iasi: doua persoane fizice vor sa construiasca un ansamblu de locuinte colective la cateva sute de metri de Tehnopolis, langa Turnul de Apa. Investitorii (Constantin…

- – despre reziduurile ajunse in scaunul lui Vasile Pogor – Saptamina trecuta ati putut afla ce a urmat dupa citeva anchete publicate de ” 7 est ” in legatura cu afacerile dubioase ale viceprimarului ex-pesedist Gabriel Harabagiu : doi jurnalisti au primit mesaje repetate de amenintare, pe telefoanele…

- Seful administrativului resitean a explicat, recent, cum a reusit sa salveze bugetul urbei de o serie de cheltuieli umflate, vorbind despre reducerea costurilor interne, inclusiv de cele la telefonie. Pe langa acestea, insa, edilul a tinut sa acorde o atentie deosebita celor legate de ceea ce numea…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse este omul din spatele criptomonedei XRP, a treia din lume din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa acest lucru nu inseamna ca are incredere in toate monede digitale de pe piata sau ca toate vor supravietui in timp, potrivit Business Insider. In…

- Cantitatea de energie electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a crescut in ianuarie cu 8,17% fata de luna anterioara, la 2,216 milioane MWh, valoarea tranzactiilor fiind de 362,7 milioane lei, cu 2,51% mai mica, potrivit datelor centralizate de OPCOM, operatorul pietei de energie.…

- Parteneriat cu Consiliul Județean In acest moment exista dorința cel puțin din partea administrației locale pentru crearea unui parteneriat cu Consiliul Județean. Primul semn este alocarea sumei de 450.000 lei din bugetul local pe 2018, fața de 30.000 lei anul trecut, pentru Spitalul Județean…

- In luna ianuarie, Dacia a reușit o performanța fantastica! Este vorba despre Franța, acolo unde inmatricularile de autoturisme Dacia noi au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, in timp ce Ford si grupul Volkswagen au raportat un declin de 2,6%,…

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin-ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10% pana spre 8.000 de dolari, cea mai mica valoare din ultimul an, in conditiile in care la sfarsitul anului trecut valora 19.000 de…

- Mai mult de 100 de miliarde de dolari au disparut pur si simplu din valoarea de piata in doar 24 de ore, potrivit Digi 24. Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10…

- Edilii din Targu Jiu sunt pusi in momentul de fata sa decida pentru ani buni ce se va intampla cu terenul din fata Complexului Rodna de langa Piata Centrala. Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local s-a aflat un proiect de Hotarare privind concesionarea terenului respective, insa acesta a fost…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, vineri, ca in anul 2017 au fost retrase din circulatie un numar de 694.000 de bancnote euro contrafacute, in crestere cu 1,5% comparativ cu 2016, transmite AFP. Valoarea bancnotelor euro contrafacute retrase din circulatie in 2017 a fost de aproximativ 36 de…

- Comisia de urbanism a municipalitatii a dat unda verde pentru construirea a zeci de blocuri, 42 in total, in mai multe zone ale orasului. Cel mai mare proiect este pe malul lacului Aroneanu si vizeaza amenajarea a 24 de blocuri. Beneficiarul este un fost ofiter de politie (Radu Tarnauceanu), dar acesta…

- Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea Europei Centrale si de Est, de 12,17 miliarde de euro. Ritmul de crestere a pietei romanesti este, conform studiului JLL Romania, cu mult peste cel al intregii regiuni (3,3% fata de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din Romania ramane…

- Valoarea de piata a Netflix a depasit 100 de miliarde de dolari, dupa ce, in ultimul trimestru al lui 2017, a reusit sa atraga peste 8 milioane de abonati noi. Ca o comparatie, in octombrie 2016, platforma avea o valoare de piata de doua ori mai mica, in jur de 50 de miliarde de dolari.

- Șeful reprezentanței grupului Renault din Romania, algerianul Hakim Boutehra, a declarat in cadrul unei mese rotunde cu jurnaliștii ca, in opinia sa, o piața auto corecta in Romania ar insemna vanzarea a 250.000 de vehicule noi pe an

- Primarul Gheorghe Falca a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca proiectul privind regenerarea urbana – „un proiect de 50 de milioane de euro, care este impartit pe opt loturi: Alfa, Vlaicu stanga, Vlaicu dreapta, centru, Micalaca – impartita in trei si Confectii” – a ajuns la faza depunerii…

- Proiectul, implementat cu sprijinul Primariei Municipiului Iasi, urmareste sa contribuie la reducerea abandonului scolar. Copiii vor beneficia de serviciile de recuperare psiho-socio-educationala oferite in cadrul celor doua Centre Educationale ale Asociatiei „Salvati Copiii" Iasi. Activitatile derulate…

- Piata de masini noi a inregistrat tranzactii de peste 100.000 de unitati in 2017, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani si al patrulea an consecutiv de crestere, in timp ce piata masinilor rulate din import a crescut cu 74% fata de 2016, la 500.000 de unitati, indicand cel mai ridicat…

- REZULTATE COMERCIALE GROUPE RENAULT LA NIVEL MONDIAL IN 2017 • 3,76 milioane de vehicule vandute, adica o creștere de 8,5 %, pe o piața care progreseaza cu 2,3 %. • An record pentru Renault, prima marca auto franceza la nivel mondial, și pentru Dacia. Renault este a doua cea mai bine vanduta marca in…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.

- Anul trecut au fost inmatriculate in tara peste 518.000 de masini second-hand din import, in timp ce piata masinilor noi a fost de cinci ori mai mica, arata datele DRPCIV. La inceput de 2017 a fost scos timbrul de mediu si au existat si luni in care s-au inmatriculat peste 50.000 de masini second-hand…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut in 2017 unul dintre cei mai dinamici ani. Patru companii private si-au listat actiunile si s-a inregistrat cea mai mare IPO (oferta publica initiala) a unei companii private din istoria pietei locale de capital, se arata intr-un raport publicat joi de BVB.…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include16 fabrici din tara, sustine ca in ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costa sub 25 de lei au disparut gradual de pe piata, ca urmare a cresterii taxei clawback cu peste 50%. “Din…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Germania au urcat cu 27,6% in 2017, a treia mare crestere din piata la 62.678 de unitati, pe o piata care a avansat cu 2,7%, la peste 3,44 milioane de autoturisme.

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Germania au urcat cu 27,6% in 2017, a treia mare crestere din piata la 62.678 de unitati, pe o piata care a avansat cu 2,7%, la peste 3,44 milioane de autoturisme, potrivit datelor publicate de autoritatea germana pentru transporturi auto - KBA.Cu…

- Parcarea auto din Piața 700 are un nou proprietar, de la sfarșitul anului trecut. Grupul Interparking, unul dintre cei mai importanți operatori de parcari din Europa, prezent in noua țari și 360 de orașe, a achiziționat compania care administreaza Parcarea 700 de la Constructim SA. Parcarea auto are…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.