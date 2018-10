Stiri pe aceeasi tema

- Militantii din Fasia Gaza au lansat mai multe rachete spre Israel dupa violentele de vineri de la frontiera, intre armata israeliana si protestatari, soldate cu uciderea a patru palestinieni, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Forțele israeliene au ucis cinci palestinieni vineri in timpul protestelor saptamanale de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, a spus un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din Gaza, relateaza Reuters.

- Cel putin doi protestatari palestinieni, inclusiv un copil, au fost ucisi in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Sapte palestinieni, inclusiv doi copii in varsta de 12 si 14 ani, au fost ucisi vineri prin impuscare de catre militari israelieni in Fasia Gaza, in cursul unor manifestatii si ciocniri, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Potrivit ministerului, este vorba despre…

- Este vorba despre ziua cea mai sangeroasa de la 14 Mai incoace in care au fost omorati peste 60 de palestinieni, in violente care au coincis cu inaugurarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, un motiv de indignare pentru palestinieni.Dupa mai multe saptamani de relativa acalmie, aceste…

- Cel putin trei palestinieni au fost ucisi, iar zeci au fost raniti in confruntari cu militari israelieni produse vineri dupa-amiaza la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta surse medicale palestiniene citate de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 270 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri in cursul protestelor desfasurate la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul agentiei Reuters.Aproximativ 20.000 de palestinieni au…

- Doi palestinieni au fost ucisi marti de tiruri israeliene in Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Potrivit AFP, doi membri ai Brigazilor Ezzedine al-Qassam, bratul armat al miscarii islamiste palestiniene Hamas, au fost ucisi marti intr-un…