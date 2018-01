TREI ORE și jumătate, timpul mediu de parcurs Predeal-București 44,54 de kilometri la ora era marți, la orele pranzului, viteza medie de circulație pe Valea Prahovei intre localitațile Predeal și București, potrivit datelor prezentate de aplicația Waze. Bucureștenii care se intorc acasa dupa sarbatorile de iarna și-au inecat supararea și au postat pe waze fotografii ale șoselei pe care pot fi observate coloane lungi de mașini, scrie digi24.ro. Durata de parcurs pentru cei 147 de kilometri dintre Predeal și București era de 3 ore și 26 de minute. Aglomerația a fost sesizabila și pe șoseaua care leaga Paraul Rece de DN1. Coloana de mașini se intinde de la sanatoriul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, sambata, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre stațiunile Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre munte. In aceste zone s-au format coloane de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 30 km/h. Potrivit Inspectoratului General al…

- O coada de mașini de cel puțin 5 kilometri s-a format la intrarea in Aiud, pe direcția Alba Iulia. Mai mulți cititori ai alba24 ne-au transmis ca circulația in zona se desfașoara cu dificultate și ca se circula bara la bara. Coloana se pare ca se mișca foarte incet. Aglomerația este generata de numarul…

- SARBATORILE DE IARNA: Sinaia - pomana porcului, cine traditionale, hamam, sauna uscata sau januzzi exterior De departe, cea mai cautata statiune de pe Valea Prahovei este Sinaia, denumita si ”Perla Carpatilor”, singurul loc din zona care are partii de altitudine si unde se poate schia pana…

- Participarea Armatei Romaniei la funeraliile Majestații Sale Regele Mihai I La funeraliile de stat ale Majestații Sale Regele Mihai I, Ministerul Apararii Naționale participa cu forțe și mijloace, în conformitate cu Legea 215/2016 privind ceremoniile oficiale și Regulamentul…

- Bogdan Chitic A doua ediție a evenimentului incarcat de emoție, are loc duminica, la Ploiești In amintirea celui care a fost regretatul antrenor sarb Vladimir Arnautovic, tehnicianul campioanei CSU Asesoft Ploiești, in perioada 2007-2015, Clubul Sportiv Universitar Ploiești va organiza duminica, 17…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, vrea sa introduca un skipass care sa asigure accesul turiștilor pe toate partiile, chiar daca acestea sunt ale statului sau pe domeniu privat. Totodata, ministrul a anunțat și cand vor fi acordate anul viitor voucherele de vacanța. Printre problemele dezbatute…

- CFR a introdus de ieri Trenurile Zapezii, care vor circula catre statiunile montane din mai multe judete. Totodata, compania anunta reduceri de pana la 56% la tichetele de calatorie catre Valea Prahovei. Trenurile Zapezii vor circula catre urmatoarele destinatii montane: Valea Prahovei, Vatra Dornei,…

- Noul Mers al Trenurilor de calatori – care prevede curse spre si dinspre cele mai cautate statiuni montane de schi, a intrat in vigoare in noaptea de 9 spre 10 decembrie, potrivit CFR Calatori. Zilnic se vor afla in circulatie intre 1.200 si 1.300 de trenuri, in functie de perioada din an: „trenurile…

- Linia privata Softrans scumpeste biletele de calatorie pentru trenurile Interregio spre Brasov, fix in pragul sarbatorilor de iarna. Softrans opereaza trenurile Hyperion pe ruta Craiova-Bucuresti-Brasov. Intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul transportatorului, se arata ca…

- CNAIR sustine ca executia lucrarii va fi finalizata in doar patru luni Violeta Stoica Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat, in cele din urma, la doi ani de la deschiderea procedurii de achiziție, contractul pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire a orașului…

- Valea Prahovei cu cele trei statiuni montane ale sale, Sinaia, Busteni si Azuga, a inceput sa conteze cu adevarat pe harta industriei autohtone odata cu decizia familiei regale de a-si construi la poalele muntilor Bucegi resedinta de vara.

- La doar 14 ani, Mihai Enache a reușit ceea ce mulți dascali adulti nu au visat. Este profesor cu drepturi depline pentru copii ca el. Mihai se ocupa de programare inca din clasa a IV-a și a creat propriul joc de mare succes in toata lumea. Iar cum a ajuns din banca la catedra este fascinat. Practic…

- Nicoleta Dumitrescu Statiunile montane de pe Valea Prahovei sunt, si in acest an, in topul preferintelor pentru petrecerea minivacantei de 1 Decembrie. Sinaia, dar si Busteni si Azuga vor fi pline ochi de turisti la acest sfarsit de saptamana, confirmarea venind prin numarul mare de locuri de cazare…

- Unitatile de cazare din statiunile de pe Valea Prahovei sunt ocupate in proportie de 70 la suta pentru Craciun de 95 la suta de Revelion, anunta operatorii din turism. Cele mai cautate statiuni sunt, potrivit rezervarilor, Sinaia, Busteni si Azuga. Potrivit datelor furnizate de Ascoiatia pentru…

- Opt urși au fost vazuți, marți seara, pe strazile stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga de pe Valea Prahovei, jandarmii fiind chemați sa intervina pentru indepartarea animalelor. O prima situație a fost sesizata la Bușteni, la ora 18,15, fiind semnalata prezența unei ursoaice insoțita de doi…

- CFR Calatori a anuntat ca, incepand cu data de 8 noiembrie, serviciul Wi-Fi este operațional in stațiile de cale ferata din mai multe zone ale tarii, inclusiv pe Valea Prahovei. Este vorba despre garile din Sinaia, Bușteni, Azuga, dar si din Ploiești Sud, Pitești, Targu Jiu, Caracal și Roșiorii de Vede.…

- Zece mistreti au coborat din munți in centrul statiunii Sinaia de pe Valea Prahovei, pe bulevardul central care traverseaza orasul, chiar in fața primariei din localitate. Din fericire, fiind o ora destul de matinala, nu a fost prea multa lume in...

- Jandarmii montani din Prahova au fost solicitati sa intervina noaptea trecuta pentru alungarea a 12 ursi din Busteni si zece mistreti din Sinaia. Porcii erau in centul statiunii Sinaia, chiar langa primarie, iar ursii pe DN1, dar si in cartierul Cezar Petrescu, aflat la iesire din statiune spre Brasov.

- Animalele salbatice fac din ce in ce mai des probleme localnicilor dar si turiștilor care merg la munte in stațiunile de pe Valea Prahovei. Dupa ce in ultima perioada localnicii din Bușteni s-au confruntat cu numeroase situații in care urșii gunoieri au coborat la tomberoanele din cartierul Cezar Petrescu,…

- Minivacanta de 1 Decembrie va rotunji conturile proprietarilor de pensiuni si restaurante din Valea Prahovei si Brasov cu cateva zeci de mii euro. Cele mai multe camere din pensiuni si hoteluri sunt deja rezervate, desi pretul unui sejur de trei nopti incepe de la 500 de lei de cuplu si depaseste…

- Este iarna in toata regula pe Valea Prahovei unde a inceput sa ninga inca din noaptea de duminica spre luni. Inspectoratul Judetean de Politie Prahova anunta ca se circula in conditii de iarna pe DN1, incepand de la Sinaia si pana la iesire din Azuga.

- O femeie care conducea un autoturism pe Valea Prahovei, a pierdut controlul volanului, iar autovehicului s-a rasturnat pe plafon, intr-o curte de pe marginea drumui, la o diferenta de nivel de 25 de metri. In urma accidentului, femeia aflata la volan a scapat doar cu rani superficiale. Potrivit politistilor,…

- Locuitorii de pe Valea Prahovei obisnuiesc, toamna, sa puna la otet, saramura sau la la congelator, ciuperci culese de ei din paduri. Buretii negri, rosiori, pastravii, ghebele, rascovii sau ciupercile creasta cocosului sunt printre preferatele localnicilor. Im fiecare toamna, familii intregi…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, sambata dupa-amiaza, pe Valea Prahovei, pe sensul de mers Bucuresti - Brasov, informeaza news.ro.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in coloana la intrarea in Comarnic dinspre Nistoresti si este de asteptat ca in orele…