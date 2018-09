Stiri pe aceeasi tema

- Doi turiști au fost surprinși de temperaturile extrem de scazute și de ninsoare, luni seara, in zona de creasta a Masivului Fagaraș, echipe ale salvamontiștilor fiind alertate pentru a-i ajuta sa coboare de pe munte. Starea lor este critica. Adrian David, șeful Salvamont Sibiu, a declarat,…

- F.T. Cinci autospeciale de stingere cu apa și spuma și 25 de pompieri au intervenit, ieri dupa amiaza, in satul Conduratu ( comuna Baba Ana), pentru a stinge flacarile care au cuprins doua fanare, apelul fiind primit prin intermediul Numarului Unic “112”. Potrivit reprezentanților de la Inspectoratul…

- Jandarmii montani din Sinaia au petrecut noaptea pe munte, incercand sa gaseasca și sa coboare in siguranța doi tineri americani care s-au ratacit pe traseele din Bucegi. Cei doi americani, tineri cu varste de 22 și 24 de ani, au pornit pe munte marți dupa-amiaza, in jurul orei 15.00. Au vrut sa profite…

- USR spune ca ministrul va trebui sa raspunda in fata comisiei de aparare din Parlament de ce si-a intrerupt concediul si a fost la sediul MAI in seara de 10 august, daca nu a influentat in niciun fel in interventia Jandarmeriei, daca unitatile teritoriale ale Jandarmeriei se disloca la ordinul Ministrului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, explica, într-o postare pe Facebook, motivele pentru care Departamentul pe care îl conduce a emis comunicatul de miercuri seara, în care se mentiona ca substantele folosite

- Orașul prahovean Valenii de Munte, care gazduiește in aceasta perioada și ediția din acest an a Universitații Populare de Vara “Nicolae Iorga”, va fi in mare sarbatoare maine, de Sfanta Maria. Autoritatea locala organizeaza, ca de fiecare data, targul de Sfanta Maria și parada portului popular, care…

- F. T. In dupa-amiaza zilei de ieri, polițiștii prahoveni au fost alertați, prin intermediul Numarului Unic de Urgența “112”, ca un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost injunghiat cu un cuțit in zona toracelui, in Piața Aurora – Vest, de catre un individ care a fugit. Oamenii legii l-au prins…

- F.T. Astazi, la S.C. OMV PETROM – Rafinaria PETROBRAZI, pe platforma Rampei CF Negoiești, este programat un exercitiu pentru antrenarea structurilor profesioniste ale ISU Prahova, in ideea de a fi verificat modul in care se intervine in cazul producerii unui accident major cu punerea in aplicare a planului…