- Constanța, Craiova și Galați sunt cele trei orașe care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala Tineretului din Romania”, ediția 2020-2021. Programul se afla la cea de-a cincea ediție, iar orașul desemnat caștigator va purta titlul in perioada 02 mai 2020 – 1 mai 2021, timp in care va implementa și…

- ARAD. Aplicatia „Dosarul Electronic”, gandita si dezvoltata de IT-istii din cadrul Tribunalului Arad, devine, usor-usor, o aplicatie preluata de instantele din toata tara. In cadrul unei conferinte de presa in care a prezentat bilantul Tribunalului Arad pe primele sase luni ale acestui an, vicepresedintele…

- JTI Romania extinde rețeaua de distribuție a țigaretelor electronice Logic Compact in 12 orașe din țara, dupa ce produsul a fost lansat in ianuarie, intr-o serie de magazine din București și online. Incepand din iunie 2019, țigaretele electronice din portofoliul JTI Romania vor fi disponibile in peste…

- Specialiștii, coordonați de șef lucrari dr. Ruxandra Sava-Roșianu, vor evalua starea de sanatate orala a copiilor din toata Romania. Peste 2.000 de copii din toate regiunile Romaniei vor fi evaluați de specialiști pentru a stabili exact care sunt masurile de tratament și prevenție care trebuie aplicate…

- Atunci cand tinerii nu se simt ajutați sau consultați in dezvoltarea orașului lor aceștia iși unesc resursele și se ajuta singuri. In acest sens, competiția pentru Titlul de Capitala Tineretului in Romania poate fi considerata una dintre cele mai mari oportunitați pentru ei. Vocile tinerilor ce au idei…

- Excelența Sa Nikoloz Nikolozishvili, ambasador al Georgiei la București, i-a prezentat astazi primarului George Scripcaru propunerea de infrațire dintre orașul georgian Borjomi și municipiul Brașov, in cadrul primei vizite oficiale pe care reprezentantul statului georgian o efectueaza in Brașov. „Doua…

- Bolnavii de cancer din Romania sunt condamnați incet, dar sigur, la moarte. Dintre cele opt aparate de radioterapie cumparate de statul roman in 2018 cu bani de la Banca Mondiala doar unul este funcțional, fiind inaugurat la Baia Mare. Statul roman s-a imprumutat cu aproape 18 milioane de euro pentru…