- CSM Știința a terminat sezonul regulat pe locul 3, “la o bruma de adevar” și un calcul neinspirat in jocul cu Steaua, de locul al doilea, cel care ne-ar fi dar dreptul sa jucam penultimul act pe teren propriu. N-a fost sa fie, dar nici disperare nu e deloc. Pentru ca Baia Mare a aratat […] Source

- Proiectul de hoarare privind oportunitatea implementarii in parteneriat a proiectului ”Educația incluziva – treapta spre viitor: de la școala prietenoasa la comunitatea deschisa” a fost propus spre aprobare plenului Consiliului Județean Maramureș, de catre președintele Gabriel Zetea. Proiectul este…

- ”Acadelia”, pe care il va prezenta la Sala Sporturilor “Lascar Pana”, sambata, 11 mai, de la ora 20.00. Accesul se face cu 2 ore inainte de spectacol și este permis pana la ora de incepere a acestuia. Bilete se mai pot procura de aici. Cei care doresc poza și intalnite cu artista (meet & greet) […]…

- Hai sa sarbatorim Europa! Daca te intrebi de ce, ai deja un motiv sa vii. Am putea acum explica toate lucrurile marețe pe care le-a facut Europa, precum și toate lipsurile pe care inca le are. Dar de ce sa nu arunci o privire? Ne intalnim joi, 9 mai, de la ora 17.00, in incinta […] Source

- Joi, 9 mai, de la ora 17.30, Sala de conferinte a Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” gazduieste un nou eveniment. Poetul si jurnalistul Mircea Grumaz isi lanseaza volumul de poezii intitulat „Albastru”, aparut la Editura Eurotip, Baia Mare, 2019. Prezinta: Marian Baroian. Source

- CSȘ 2 Baia Mare a caștigat jocul al doilea de la turneul final al campionatului juniorilor I – Valoare, dupa 34-30 cu CSM Reșița. Baimarenii antrenați de Iuliu Varady au pierdut primul joc cu Sighișoara, iar victoria de astazi in pastreaza cu șanse reale de calificare in semifinalele intrecerii. pentru…

- In perioada 1-6 mai, la Santa Susana (Spania), s-au disputat Campionatele Europene de culturism și fitness, intrecere la care au participat și 26 de sportivi romani, șase dintre ei fiind legitimați la cluburi din Baia Mare. Au fost la aceste Europene 860 de sportivi din 37 de țari de pe batranul continent.…