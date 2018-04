Stiri pe aceeasi tema

- Trei muncitori care lucrau pe podul Alexandru cel Bun au fost raniti, dupa ce un tramvai a acrosat compactorul folosit la asfaltare. Din primele cercetari, se pare utilajul era manevrat neregulamentar. "Din primele cercetari efectuate la fata locului a reiesit ca un tramvai care circula regulamentar…

- Doi muncitori care lucrau la extinderea mall-ului din Sibiu au fost raniti luni dupa ce o schela s-a prabusit peste ei. Barbatii au fost transportati la spital cu fracturi si contuzii, informeaza news.ro.Potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, muncitorii, de 40 si, respectiv…

- Accident pe centura orașului Lugoj. Cinci oameni au ajuns, vineri, la spital in urma unui accident produs pe centura orașului Lugoj, din Timiș. Doua persoane au ramas incarcerate și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea lor dintre fiarele contorsionate ale autoturismelor. Din primele…

- In imaginile prezentate, stalpii stradali s-au aprins in cartierul Alexandru cel Bun )foto 1) si pe Elena Doamna (foto 2). "Probabil nu au schimbat ora", a comentat un iesean care ne-a trimis pozele pe adresa redactiei Cele doua exemple nu sunt unice. Cititorii ne-au semnalat ca au vazut lumini aprinse…

- Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- Trei persoane, printre care un copil, au ajuns, marti, la spital, in urma unei deflagratii care a avut loc intr-un apartament din cartierul iesean Alexandru cel Bun. Potrivit purtatorului de...

- Patru persoane au ajuns sambata la spital in urma unui accident rutier petrecut pe Calea Turzii, langa Cluj-Napoca. In jurul orei 13,20, un șofer de 40 de ani din Cluj-Napoca, care circula cu un autovehicul pe direcția Feleacu – Cluj-Napoca și care consumase bauturi alcoolice, intr-o curba deosebit…