Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ranite grav vineri dupa-amiaza, in oraselul german Ravensburg, de un individ care a atacat cu un cutit, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de T-online.de. Autoritatile germane nu au indicii ca atacul din Ravensburg ar fi de tip terorist. Autorul…

- Politia din orasul german Halle (est) a demarat cel putin 10 anchete dupa ce la o demonstratie care a avut loc luni protestatarii au folosit simboluri si sloganuri naziste, relateaza marti agentia dpa, scrie Agerpres. Institutia a indicat de asemenea ca ancheteaza si incidentele in care unii…

- Ministrul de interne al landului Saxonia din estul Germaniei a fost chestionat joi de parlamentari locali intr-un scandal ce ia amploare asupra retinerii de catre politie a unei echipe de reporteri care au fost agresati verbal de un barbat la un miting al extremei-drepte, relateaza dpa. Incidentul a…

- Douasprezece persoane sunt spitalizate cu plagi produse prin injunghiere in urma atacului comis vineri intr-un autobuz din nordul Germaniei, a anuntat Politia regionala, precizand ca trei victime sunt in stare grava. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile germane incearca sa afle motivele atacului.…

- Un atentat terorist a avut loc in orașul Leubeck, din nordul Germaniei. Un barbat inarmat cu un cuțit a urcat intr-un autobuz, in care se aflau 14 persoane și a inceput sa-i atace la intamplare.UPDATE: Surse apropiate forțelor de ordine arata ca unul dintre pasageri a murit. 12 persoane…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a incercat sa isi violeze nepoata in varsta de 7 ani, pe un teren viran din Brasov, individul fiind surprins de un cetatean care l-a imobilizat si a chemat politia. Intre timp, agresorul a fost retinut si ulterior arestat preventiv Incidentul s-a petrecut in data de…

- O angajata a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brasov a intervenit și i-a salvat viața batranului de 82 de ani, injunghiat in strada joi seara. Plutonierul Laura Papuc locuiește in zona unde a avut loc incidentul și se afla in timpul liber. „La intervenția de aseara, de pe Grivitei o colega…

- Intalnirea bilaterala dintre Donald Trump si presedintele Klaus Iohannis, programata pentru ora 11.00 (ora Romaniei), nu a mai avut loc, pe fondul unor discutii extrem de tensionate dintre presedintele amercian si ceilalti aliati, intruniti joi dimineata in format restrans. UPDATE 12:00 -…