Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar de 86 de ani a murit joi dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in apartamentul sau dintr-un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Din cauza fumului dens, doua persoane au fost intoxicate, iar zeci de locatari ai blocului au fost evacuati.

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un apartament aflat la etajul al treilea al unui bloc de locuinte din municipiul Resita, judeul Caras- Severin. In urma incendiului, proprietarul apartamentului unde a izbucnit focul, a fost gasit decedat, intoxicat cu fum. 24 de persoane au fost evacuate, unele…

- Un incendiu devastator s-a produs intr-un centru comercial din India. Cel putin 20 de oameni si-au pierdut viata. Victimele aveau intre patru si 21 de ani. Unii au incercat sa se salveze sarind de pe terasa aflata pe acoperis.

- Un incendiu a izbucnit marți noaptea, in jurul orei 23:00, la o anexa gospodareasca aflata in cartierul albaiulian Paclișa. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri din Alba Iulia intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca…

- O pledoarie de a gasi doi oameni fotografiați in fața catedralei Notre-Dame, cateva minute inainte de izbucnirea focului devastator, a devenit virala pe social media, scrie BBC. In imagine pare a fi un tata și o fiica ce se joaca fericiți in fața punctului istoric din Paris. Turistul…

- O românca de 23 de ani a sfârsit tragic la Paris în timp ce iubitul îi facea o poza cu turnul Eiffel. Tânara a cazut de la peste 12 metri înaltime sub privirea îngrozita a celui care o fotografia. Se aflau în zona Trocadero, acolo unde mii de turisti…

- Cel putin 7 oameni au murit si peste 20 au fost raniti intr-un incendiu de proportii declansat intr-un zgarie-nori din capitala Bangladeshului, Dhaka. Martorii oculari au surprins scene terifiante cu oameni care au coborat pe cablurile electrice pentru a scapa de flacari.