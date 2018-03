Trei nutritionisti din Iasi la Interviurile 7 Est

Stiri pe aceeasi tema

- Nutriția este cel mai important pas pentru intarirea imunitații la copii in primii ani de viața. O alimentație echilibrata poate reduce riscul imbolnavirii in randul copiilor, infecțiile fiind unele dintre cele mai mari temeri ale parinților care iși inscriu copiii la creșa și gradinița. Acesta este…

- Cazacii Rusiei, cea mai buna companie de dans rusesc din lume, va avea 3 spectacole in Romania: Iasi (23 martie 2018, Opera Nationala), Constanta (25 martie 2018, Casa de Cultura a Sindicatelor) si Bucuresti (26 martie 2018, Sala Palatului). In show-ul de 2 ore trupa s-a decis sa includa o SURPRIZA…

- Alex Ionita a ajuns in aceasta iarna la CFR, ardelenii platindu-le celor de la Astra suma de un milion de euro. Mijlocasul de 23 de ani a evoluat in cinci meciuri pentru lider, dar apoi a devenit rezerva. Alex Ionita a jucat acum pentru "satelitul" CFR-ului, in liga a treia, insa Bogdan…

- Unul dintre cei mai puternici afaceristi din Romania, Tiberiu Urdareanu, a povestit, luni, in fata magistratilor, cum i-ar fi dat spaga fostului ministru al Energiei, Constantin Nita (PSD). Politicianul a reactionat in sala de judecata: "Ati jurat pe Biblie! Mintiti!". Declaratia acestuia este data…

- Liga Alesilor Locali Unionisti, constituita la sfarsitul saptamanii, ii are ca presedinte pe primarul Iasului, Mihai Chirica, si vicepresedinte pe cel al orasului Cimislia, Gheorghe Raileanu. Cimislia a fosta prima localitate din Republica Moldova care a adoptat declaratia simbolica de unire cu Romania.…

- Cea mai mare spargere de bancomate din istoria Romaniei a fost comisa, intr-o singura noapte, in anul 2016, hackerii reusind sa fure peste 800.000 de euro. Anul trecut, Costin Raiu, directorul global al echipei de Cercetare si Analiza de la Kaspersky Lab, a declarat pentru reporterii Observator ca bancile…

- Plantavorel poate fi privita, in acest moment, ca o afacere de familie, condusa de dr. ing. Elena Ionescu in calitate de director general. La fel a fost si afacerea familiei Vorel. Familia Vorel nu are urmasi. Ultima din sir, Maria Luiza Copceag, era fiica lui Tudor Vorel, inginer de meserie si asociat…

- Studiile de fezabilitate pentru constructia a trei spitale regionale la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate in octombrie. Declarația a fost facuta de Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, la Realitatea TV. Aceasta a precizat ca sunt alocați 150 de milioane de euro din fonduri europene…

- Preotul englez de 79 de ani, care a slujit o jumatate de secol in Biserica Anglicana, si-a gasit o noua dragoste in Romania. Daily Mail scrie ca fostul vicar englez a si facut o vizita la Iasi, pentru a se intalni cu iubitul sau cu 57 de ani mai tanar. Iar acum spera ca romanul sa se mute cu el in…

- Cel mai bine clasata dintre institutiile romanesti este Universitatea de Arte George Enescu la Sectia arta si design. Universitatea ieseana se afla in acest top in primele 200 de institutii de invatamant din lume (locurile 151-200). „Institutiile romanesti au avut o prezenta constanta in clasamentul…

- Cele doua sesiuni de simulare vor avea loc in zilele de 4 martie si 12 mai 2018, la toate specializarile celor patru facultati ale universitatii: Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, Bioinginerie Medicala, Asistenta Medicala Generala, Nutritie si Dietetica, Tehnica Dentara, Balneo-fiziokinetoterapie…

- Vineri, 2 martie, de la ora 12:30, in Aula „George Emil Palade” din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa”-Iasi, Alina Mungiu-Pippidi – una dintre cele mai cunoscute voci ale societatii civile din Romania – sustine conferinta In cautarea bunei guvernari. Cum au scapat alte tari…

- De-a dreptul SCANDALOS si REVOLTATOR ceea ce dezvaluie si acuza o studenta eminenta a Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) “Grigore T. Popa” din Iasi. Totul a plecat de la ceea ce s-a intamplat in timpul unui examen la disciplina Farmacologie. Concret, Ariana-Ioana…

- Vineri, 2 martie, de la ora 12:30, in Aula „George Emil Palade” din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, Alina Mungiu-Pippidi – una dintre cele mai cunoscute voci ale societatii civile din Romania – va sustine conferentia In cautarea bunei guvernari. Cum au scapat…

- Valerius Ciuca, profesor la Universitatea Al. I. Cuza, din Iași, unde Tudorel Toader a fost rector, critica dur prestația ministrului Justiției, intrebandu-se retoric ce a fost “acest jalnic spectacol”, apreciind ca “in anii ’50, interpretarile juridice se faceau prin intermediul autoritaților legale…

- Iasul este un oras mai poluat decat media oraselor de aceeasi dimensiune din Romania si un oras in care valorile factorilor poluanti sunt in crestere, constata conf.dr. Silviu Gurlui, profesor al Facultatii de Fizica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Acesta a prezentat „Ziarului de…

- Premierul Viorica Dancila, la reuniunea UNCJR Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila le-a solicitat autoritatilor locale sa se implice mai mult în absorbtia fondurilor europene, dupa ce oficialitatile cu care a discutat, ieri, la Bruxelles, i-au atras atentia ca România este în…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anunțat ca evolutia proiectelor privind spitalele regionale are mari întârzieri. ”Sunt foarte îngrijorata de evolutia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a inaugurat pe 14 februarie o noua sala de seminar renovata in parteneriat cu compania Conduent, la eveniment fiind prezenti si primarul Iasului, Mihai Chirica, prof.dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al UAIC, prof.dr. Dinu Airinei, decanul Facultatii…

- Protestele din ultimul an au jucat un rol de terapie de grup, dar este greu de crezut ca vor sensibiliza puterea politica, pentru ca "PSD nu poseda gena democratica", spune politologul Raluca Alexandrescu, apreciind totodata ca violenta atacurilor la statul de drept face din Romania un caz mai disperat…

- "Astazi am inregistrat al 17-lea deces din cauza gripei. O pacienta de 78 de ani a decedat la Institutul 'Marius Nasta'. Sezonul de gripa a demarat mai tarziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripa. Exista focare locale - Bucuresti, Iasi, Constanta, cu posibilitate de extindere…

- Absolventii de liceu care vor sa devina medici vor sustine pe 25 iulie a.c. examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa din Iasi. Ivona Burduja, purtatorul de cuvant al UMF Iasi, a declarat ca pentru sesiunea iulie inscrierile se fac in perioada 16-21 iulie,…

- Este vorba despre o premiera pentru Romania, centrul mobil fiind lansat in urma cu doi ani de compania farmaceutica americana Stryker. La sfarșitul acestei saptamani, mai exact vineri, 9 februarie, in curtea Universitații de Medicina și Farmacie Carol Davila din Capitala va fi consemnata o noua premiera…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile EY din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- Cine este Paul Cotirleț, șeful Departamentului Centenar, redenumit Departamentul Identitate Nationala. Fost fotbalist, candidat la Primaria Moineștiului, incercari de poet. Paul Claudiu Cotirleț are 29 de ani și, din luna noiembrie 2017, conduce Departamentul Centenar, avand funcția de secretar de stat…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției propus in Guvernul Dancila, iși continua mandatul inceput in Guvernul Grindeanu și apoi din Guvernul Tudose. A fost judecator al Curții Constituționale, este de profesie procuror și este ministru independent, susținut atat de cei de la ALDE cat și de cei de la PSD.…

- Simona Gherghe este cunoscuta din postura de prezentatoare de televiziune, dar vedeta este absolventa a Facultații de Filologie. Simona Gherghe, care a devenit mamica pentru prima oara in primavara anului trecut , este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din Romania. Nu mulți…

- In toate orasele din Romania sunt organizate evenimente dedicate aniversarii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, asa numita Mica Unire. Ceremonii de amploare au loc la Iasi, iar compania de cale ferata a introdus pentru o zi Trenul Unirii.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Ne dorim sa invatam lucruri practice, vrem o mai buna comunicare cu dascalul, iar metodele de predare sa fie similare cu cele din scolile cu traditie ale Uniunea Europeana. O spun elevii constanteni care, alaturi de profesori si mai marii din invatamant, incearca sa gaseasca solutii pentru ca la finalul…

- Programul "Alege oaia!" a deschis calea producatorului roman catre piata din Romania, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu. ""Alege oaia!" este un program care a deschis, sa spunem asa, si mintile, si sufletele, si a deschis, totodata, calea producatorului…

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- Ian Nyamangodo a ajuns in Romania acum 8 ani, a facut Medicina la Iasi, s-a botezat ortodox si s-a casatorit cu o romanca. Profeseaza la spitalul din Piatra Neamt si spune ca munceste din greu sa devina un bun chirurg.

- Cititi mai jos cateva declaratii: "Obiectivul imediat e sa jucam un fotbal bun si sa ajungem in play-off. Speram sa mergem cat mai mult si-n Cupa Romaniei. Nu stiu pana la ce nivel voi urca in fotbalul european. Oricine viseaza sa joace in Champions League, insa eu ma bucur in acest moment de prezent.…

- De la ora 18, are loc Gala „Zece ani de 10", cu ocazia aniversarii unui deceniu de activitate a Asociatiei Studentilor Jurnalisti din Iasi (ASJ). La Gala participa studenti si profesori de la catedra de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii, precum si fosti studenti, care s-au format, de-a lungul anilor,…

- Aviz tinerilor care vor sa faca o cariera in medicina militara! Autoritațile suplimenteaza numarul locurilor in anul universitar 2018-2019. Iata cum sunt repartizate acestea! Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanți ai instituțiilor de resort din sistemul de ordine publica,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un cetatean din Republica Moldova care detinea doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, s-a prezentat in Punctul…

- Invatamantul nu poate evolua fara digitalizare, iar scoala romaneasca trebuie sa tina pasul cu tehnologia. Unele scoli o fac deja, datorita lui Alexandru Holicov, un tanar care, in 2009, introducea primul catalog digital intr-o scoala din Iasi. De atunci, aplicatia sa creste si isi gaseste locul in…

- Vremea extrema creeaza probleme in mai multe zone din tara. 27 de judete sunt sub avertizare de vreme rea. Valul de nisoare care s-a abatut peste Romania incepand de ieri a dat peste cap circulatia. Pe Valea Prahovei sute de tiruri sunt blocate deoarece unele nu pot urca panta la Azuga. Din…

- ”Nu stiu daca romanii fac bani mai usor, dar cu siguranta fac mai multi“, spune Bogdan Pitigoi, fondator si presedinte al Tester Grup, referindu-se la motivul pentru care mediul de afaceri din Iasi traverseaza un moment favorabil. ”in Romania e fain si in Iasi e si mai fain“, rade el. ”Iasi este in…

- Potrivit Pressone, Codruț Olaru ar fi plagiat de la cap la coada in teza de doctorat intitulata "Particularitațile criminalitații organizate in Romania", pe care a susținut-o in 2013 la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii…

- Originar din Roman, judetul Neamt, barbatul s-ar fi convertit la islam in timp ce se afla intr-o inchisoare din Germania, existand informatii ca intentiona sa se radicalizeze. „Desi era plasat sub control judiciar, inculpatul Birzu Cristian si-a manifestat intentia de a parasi Romania, prin orice mijloc…

- Muzicianul Victor Socaciu a reacționat dupa ce s-a spus ca a avut parte de tratament preferențial din partea medicului Mihai Lucan pentru transplantul de rinichi pe care la suferit in urma cu ani. Din cauza diabetului, Victor Socaciu ajungea in 2009 sa faca dializa. Medicul Mircea Penescu, pe atunci…

- Sorin Chinde, directorul Grup Feroviar Roman, liderul pieței de transport feroviar din Romania va vorbi despre rețeta uneia dintre cele mai de succes firme romanești, care a reușit sa se extinda și peste hotare. Directorul GFR va vorbi despre climatul de afaceri din Romania, despre ultimele…

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…

- Televiziunea Romana va difuza luni, 25 decembrie, ora 20.00, pe canalul TVR3, spectacolul „La Bayadere – Țara Iluziilor”, prezentat de „Noism”, cea mai importanta companie de dans contemporan din Japonia, in cadrul Intalnirilor JTI, la inițiativa Japan Foundation, cu sprijinul Ambasadei Japoniei, Festivalului…