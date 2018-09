Stiri pe aceeasi tema

- Un nou-nascut si alti doi bebelusi cu varste de pana la o luna se numara printre cele cinci persoane injunghiate vineri la o cresa din New York de catre o angajata care a incercat ulterior sa se sinucida, conform politiei, scrie CNN.

- Sapte oameni, printre care si copii, au fost impuscati joi in orasul Syaracuse din statul american New York, a anuntat sindicatul pompierilor prin retelele sociale preluate de Reuters, incormeaza Agerpres. Politia a reactionat la incident putin dupa ora locala 21 si a gasit la fata locului…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca evalueaza daca va participa sau nu la sedinta Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite din aceasta saptamana de la New York, datorita preocuparilor legate de siguranta sa, relateaza Reuters.

- La Londra a inceput vineri Saptamana modei, iar in premiera - anunta organizatorii - blanurile vor lipsi de la defilari, in conditiile in care tot mai multi designeri se conformeaza exigentelor etichetei "verzi", relateaza Reuters. La evenimentul care va dura cinci zile si care este consacrat…

- Un avion al companiei aeriene Emirates care a zburat de la Dubai la New York a fost pus sub carantina, miercuri dimineața, in momentul in care a ajuns pe aeroportul internațional John F. Kennedy , dupa ce mai multor pasageri li s-a facut rau in timpul zborului, relateaza Reuters citand compania aeriana…

- MTV o va celebra pe regretata cantareata americana Aretha Franklin la gala Video Music Awards (VMA) ce va avea loc luni seara, informeaza Reuters. Ceremonia de acordare a acestor premii anuale care recompenseaza artisti de top intr-o varietate de genuri muzicale va fi difuzata live pe MTV de la Radio…

- Noile telefoane iPhone de la Apple aproape ca nu ai au niciun secret. Se pare ca Apple mai avea o surpriza pregatita pentru utilizatori, insa informatia s-a scurs accidental din companie, scrie Forbes. iPhone X Plus se pare ca va fi primul dispozitiv de la Apple dual-sim. Apple s-a dat de…