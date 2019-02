Stiri pe aceeasi tema

- În Monitorul Oficial nr. 101 din 8 februarie a.c. au fost publicate deciziile prim-ministrului României, doamna Vasilica - Viorica Dãncilã, privind numirea la conducerea Direcției Generale Antifraudã Fiscalã a trei noi inspectori generali. Astfel, domnul Raul…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in dezbatere publica, miercuri, un proiect de act normativ prin care abroga un alt act normativ propriu care a intrat in vigoare acum o saptamana, anunțandu-și intenția de a anula noua Declarație unica.„La data intrarii in vigoare a prezentului…

- Trei persoane au ajuns la spital, joi dimineata, in urma unui accident rutier produs pe drumul judetean DJ 282, pe raza localitatii Podriga din comuna Draguseni, judetul Botosani. Victimele se aflau intr-un autoturism al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se indreptau spre serviciu, iar la…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat joi ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila revocarea din funcție a președintelui ANAF, Ionuț Mișa. El a susținut ca ANAF trebuie sa-și schimbe radical comportamentul și mentalitatea, sa se informatizeze și sa aiba o alta atitudine fața de contribuabili.…

- Premierul Viorica Dancila a semnat joi decizia de numire a Mihaelei Triculescu, in funcția de președinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat. Numirea a avut loc la foarte puțin timp de la demiterea lui Ionuț Mișa. The post Premierul a numit nou șef la ANAF.…

- Premierul Viorica Dancila il va demite pe șeful ANAF, Ionuț Mișa, dupa ce ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut demiterea acestuia. ”Am solicitat doamnei prim-ministru revocarea din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala a domnului Ionuț Mișa. Anul 2019 este…

- Opinii Opinie Mihaela Mitroi, PwC: Live Streaming de la directiile financiare de sector. Cum sa completezi, stand la coada, o declaratie online Opinii primite la redactie Tweet Print Mail Inca de la mijlocul lunii mai, Fiscul a scos obligatia de inregistrare a contractelor de inchiriere.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca s-au purtat discutii cu conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu privire la indeplinirea planului de colectare, constatandu-se ca lucrurile "s-au schimbat in bine". Intrebat, la Palatul Victoria, daca a discutat cu seful ANAF…