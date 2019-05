Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Chinologica Romana a județului Timiș organizeaza, in intervalul 11-12 mai, trei expoziții chinologice cu participare internaționala, la Arena Aqua Sport, pe Calea Dorobantilor nr. 92 A (fostul Ștrand al Tineretului), intre orele 10-18. „Vor participa cele mai frumoase exemplare…

- Expozitii, recitaluri de muzica, ateliere pentru copii si vizionari de filme vor avea loc la Casa Artelor "Dinu Lipatti" in cadrul celei de-a doua editii a evenimentului "Agnus Dei - Sarbatorea Floriilor la Casa Artelor 'Dinu Lipatti'", de vineri pana duminica, intre orele 18,00 - 21,30, scrie Agerpres.…

- Dupa ce au studiat un grup de adulti timp de doua saptamani, cercetatorii au descoperit ca persoanele care au dormit maximum cinci ore pe noapte in timpul saptamanii si apoi s-au odihnit oricat au dorit in weekend nu au avut niciun beneficiu in comparatie cu cele care au respectat un program de somn…

- Weekend-ul acesta va avea loc primul concurs al elevilor informaticieni din cadrul Clubului de Excelenta. Este vorba despre Concursul online de informatica “InfO(1) CUP” la care vor participa peste 140 de elevi. Prahova este reprezentata de elevi ai Colegiilor Nationale "Mihai Viteazul" si "Ion Luca…

- Weekend-ul care tocmai s-a incheiat a fost unul plin pentru pasionații de motorsport. Iubitorii raliurilor au putut urmari evoluția celor mai buni piloți in etapa de campionat mondial din Suedia. Raliul Suediei, singura etapa desfașurata integral pe o suprafața acoperita cu zapada și gheața, a inclus…

- Vineri, 15 februarie, de la ora 19.00, incepem weekend-ul teatral cu o comedie nerecomandata minorilor sub 14 ani: „CEA MAI FRUMOASA SOȚIE” (cu titlul original „Madame est trop belle”), de Eugene Labiche, este un spectacol realizat, in premiera pe țara la Constanța, in 2017, de Mihai Constantin Ranin,…

- Vanzarea medicamentelor la bucata va fi interzisa in farmaciile din Romania, incepand de sambata, cand va intra in vigoare o directiva europeana ce le impune farmaciștilor sa vanda doar cutii intregi cu medicamente.