Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Radu24 Cazul fetiței de opt ani din Baia de Arama a revoltat societatea romaneasca. Cum era și firesc, un val uriaș de emoție și empatie a iscat drama copilului abandonat pe care, acum, asistenți maternali, parinți adoptivi și autoritați se razboiesc. Ceea ce s-a intamplat vineri, in județul…

- "Am trimis un mesaj catre ambasada SUA sa discutam. Ambasadorul Klem (Hans Klemm n.r) a fost de acord. Am avut o discutie telefonica cu el si m-a asigurat de toata colaborarea lui pentru a verifica starea copilului, sa vedem ca este in regula si sa transmitem opiniei publice tot ce trebuie pentru…

- DGASPC Timis organizeaza noi cursuri de asistenti maternali profesionisti. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, partener in cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinantat din Fondul Social European prin Programul…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad anunta ca Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilitați, aflat pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, va fi inchis. „La nivel național, prioritatea in domeniul protecției drepturilor copilului este inchiderea…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad, in calitate de partener, implementeaza proiectul “TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor” inițiat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, in parteneriat cu cele 47 de Direcții…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș organizeaza¸vineri, 17 mai 2019, competitia sportiva “Cupa Primaverii la Fotbal”, la care copiii din centrele de plasament sunt invitați sa iși demonstreze abilitațile de fotbaliști. La aceasta manifestare s-au inscris echipe…

- Hope and Homes for Children si Rombat anunta parteneriatul strategic prin care compania sustine programul de inchidere a institutiilor de tip vechi (orfelinate) desfasurat de Fundatie in judetul Bistrita-Nasaud. Parteneriatul se va desfasura in perioada 2019-2020 si are o valoare de 50.000 euro, fonduri…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt a dat startul unei campanii ce are drept scop integrarea scolara a copiilor cu dizabilitati. In cadrul acestei campanii, specialistii DGASPC se deplaseaza in unitati de invatamint din judet pentru a explica atit copiilor, cit si cadrelor…