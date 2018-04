Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit s-a petrecut la Iasi dupa ce doi politisti aflati in misiune au intrat frontal cu autospeciala intr-o masina care circula pe contrasens • Trei persoane au ajuns la spital, iar un caine politist a fost ranit usor • Din cate se pare, masina de politie cu care se deplasau cei doi agenti…

- La data de 3 aprilie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Rovinari au fost sesizati prin apelul 112, de un cadru medical, cu privire la faptul ca au fost solicitati pentru a acorda ingrijiri medicale la doua persoane ce au suferit arsuri pe corp, pe raza comunei Bilteni. Din…

- Doi muncitori au cazut de la inaltime, marti dimineata, pe un santier de constructii din Sectorul 3, București, unul dintre ei decedand, celalalt fiind in stare grava la spital.Cei doi muncitori ar fi cazut de la o inaltime de aproximativ 50 de metri, scrie Agerpres.ro.

- Roman mort in Italia, chiar de ziua lui. Fiul acestuia, in stare grava la spital, in urma unui accident cumplit de motocicleta. Valentin Berbece din județul Alba avea 47 de ani, iar baiatul lui, care se afla pe motocicleta, are 22 de ani. In ziua cand Valentin Berbece sarbatorea implinirea celor 47…

- Un barbat in varsta de 71 de ani, din Jibou, a ajuns, marți 27 martie a.c., in jurul orei 16, la spital dupa ce a cazut cu bicicleta pe marginea drumului pe care circula. Barbatul se deplasa cu bicicleta pe Drumul Comunal 18A, prin localitatea Husia, iar la un moment dat, pe o porțiune de drum in panta…

- O adolescenta in varsta de 14 ani din Barlad s-a aruncat de la etajul trei al blocului in care locuia si a ajuns in stare grava la spital. Medicii au reusit sa o stabilizeze, dar in continuare situatia este delicata. Potrivit primelor informatii, fata de 14 ani din Barlad s-a certat cu mama ei si s-a…

- Totul s-a schimbat in cateva zile pentru o tanara jurnalista in varsta de 24 de ani. Nu mai dormea noaptea iar emoțiile ei erau scapate total de sub control. Dispozițiile ii erau schimbatoare permanent, era furioasa ori vesela de la o clipa la alta. Apropiații s-au gandit la tot felul de variante inclusiv…

- Un muncitor roman din Italia a cazut de la 10 metri inalțime, fiind transportat in stare grava la spital, in Pisa, cu un elicopter. Un roman de 49 de ani a suferit viner un accident grav la locul de munca din Livorno, cazand de la o inalțime de peste zece metri, fiind transportat cu elicopterul de urgența…

- VICTIME…Carnagiul produs de Andrei Burlacu a lasat in urma trei tineri in stare grava si inca unul decedat in urma impactului. Tanarul de 34 de ani, decedat in urma impactului, se numea Marcel Mihai. Alaturi de acesta, in masina, se afla si prietena sa de 19 ani, Andreea Bianca. Fata a fost transferata…

- O persoana a ajuns la spital in stare grava si doua persoane au fost ranite usor, in urma accidentului rutier produs joi seara, pe E 60, in localitatea Cipau, in care au fost implicate un TIR incarcat cu fier vechi, un autotrailer care transporta doua masini si un autoturism, conform Agerpres.Potrivit…

- Șoferul unui microbuz a fost transportat în stare grava la spital, dupa ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un camion plin cu pietriș. Totul a avut loc pe șoseaua de centura a Edinețului. Potrivit poliției, șoferul microbuzului, în vârsta de 42 de…

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea serviciului Regatului Unit, scrie digi24.ro.

- Un taximetrist a decedat, iar pasagerul a ajuns in stare grava la spital dupa ce masina in care se aflau a fost lovita grav de un alt automobil. Alti doi tineri din Renault s-au ales cu leziuni usoare.

- Sonia (interpretata de Michaela Prosan) și Silvia (Alina Pușcaș) trec prin clipe grele, dupa ce mama lor ajunge de urgența la spital. In cel de-al șaptelea episod al serialului "Fructul oprit",...

- Un bebeluș din Botoșani e în stare grava la spital dupa ce mama i-a desfundat nasul cu ajutorul unui dispozitiv special. Fetița de doar cinci luni a regurgitat lapte, iar o parte din lichid a ajuns în plamâni.

- Un elev din Galati a ajuns la spital cu arsuri grave dupa un experiment nereusit. Baiatul a turnat spirt peste o bucata de branza si apoi i-a dat foc. Elev in clasa a IX-a la Colegiul 'Emil...

- Incidentul s-a produs miercuri seara, iar, la ora transmiterii stirii, baiatul de patru ani se afla la terapie intensiva. Medicii au reusit sa-l stabilizeze, dar copilul a ramas sub supraveghere, scrie Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale, baiatul din Focsani a ajuns…

- O fetita de 10 luni din Bacau a ajuns in stare grava la spital, cu pojar. Mama este cea care i-ar fi transmis virusul. Micuța ar fi trebuit sa fie vaccinata la 9 luni, insa parinții au refuzat imunizarea.

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…

- Un moldovean de 60 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut de la o inaltime de sapte metri, informeaza Noi.md. Accidentul s-a produs ieri, 13 februarie, in comuna Cadelbosco di Sopra, Italia. Potrivit presei locale, in timp ce efectua lucrari de constructie, barbatul si-ar fi pierdut…

- La data de 10.02.2018, in jurul orelor 18.24, L.F., de 42 de ani, din Cimpeni, judetul Alba, in timp ce a condus autoturismul, pe DN 75 la km 98+650 metri, pe raza localitații Muncelu, judetul Alba, a surprins și accidentat, in timp ce se deplasa pe partea carosabila, pe C.C., o femeie de 56 ani,…

- O fetita de doar 2 ani a fost internata în stare grava la spital, dupa ce ar fi fost batuta de propria bunica, scrie publika.md Copila a ajuns în grija medicilor cu trauma cranio-cerebrala, comotie cerebrala, contuzia tesuturilor moi ale fetei, echimoze multiple ale fetei…

- Un barbat a murit, iar sotia sa este in stare grava la spital dupa ce ambii s-au intoxicat cu monoxid de carbon in timp ce dormeau, din cauza unui generator de curent electric, pe combustibil lichid, care se pare ca avea defecte de functionare la evacuare. Tragedia a avut loc sambata seara in satul…

- Accident din cauza vitezei, in aceasta dimineața in județul Hunedoara. Un șofer de 25 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde a lovit o ambulanța, dupa care a acroșat un pieton care mergea pe partea carosabila. Grav ranit a fost pietonul,…

- O fata de 11 ani a ajuns la spital, dupa ce ar fi fost lovita de profesoara de engleza. Din cauza stresului, eleva a suferit o criza de astm. Totul s-a intamplat ieri in liceul din Sangereii Noi, raionul Sangerei.

- Incendiu violent in aceasta dimineata la Gara de Nord din Timisoara. Un om si-a pierdut viata, iar un altul este in stare grava. Vagoanele dezafectate au ars ca tortele, pompierii s-au chinuit aproape trei ore sa lichideze incendiul. „In jurul orei 05:00, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru…

- Un spital din Iași este în alerta. Acesta a intrat în carantina dupa ce a fost confirmata prezenta virusului gripal A H1N1 la 11 pacienti bolnavi de cancer. Cinci dintre ei sunt deja în stare grava.

- Un muncitor care curața un rezervor de apa gol a cazut in interiorul recipientului de la aproximativ cinci metri, fiind dus in stare grava la spital. Incidentul s-a petrecut in localitatea hunedoreana Turdaș, iar la fața locului au intervenit pompierii și un echipaj de prim ajutor ai Detașamentului…

- Bogdan Dumitrescu din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt s-a impuscat aseara in cap, pe fondul unor neintelegeri cu iubita, aceasta din urma fiind impuscata in mana stanga, in incercarea de a-l impiedica pe barbat sa-si ia viata.

- Drum cu ghinion marți dimineața pentru doua persoane din municipiul Hunedoara, tata și fiica, dupa ce femeia a dat cu mașina in șanț pe raza satului Varț, in apropiere de Rovinari. Șoferița, in varsta de 37 de ani, se a...

- Trei moldoveni au decedat, iar altul a fost internat in spital, in urma unui grav accident produs pe 28 ianuarie in regiunea Kaluga, raionul Meșciovsk, pe traseul M-3 km 234 din Rusia. Potrivit datelor Ministerului Situații Excepționale al Federației Ruse, in urma impactului dintre doua automobile,…

- La fața locului s-au deplasat patru echipe ale Detașamentului de Pompieri Botoșani cu trei autospeciale cu apa și spuma și un SMURD, precum și patru echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. La sosirea forțelor de intervenție ardeau bunurile din apartament, cu flacara și degajari mari de fum,…

- Pompierii botoșaneni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Aleea Noua din municipiul Botoșani.

- Un accident mortal s-a produs in Chișinau, dupa ce un tanar de 21 de ani s-a urcat beat la volan. Acesta a vrut sa intre in depașire, dar s-a lovit frontal cu o alta mașina. Un om a murit, iar alte patru persoane se afla in stare grava la spital.

- Un tanar de 19 ani se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital, dupa ce un arbore doborat in padure a cazut peste el, ranindu-l grav la cap. Accidentul s-a produs in timpul diminetii de marti, intr-o padure din zona comunei Stulpicani, victima ajungand la spital in stare foarte ...

- Caz halucinant in Vaslui! Un barbat in varsta de 80 de ani, din localitatea Solesti, judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost violat de un alt barbat in varsta de 54 de ani.

- Un tanar de 22 de ani, din judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital, injunghiat in torace si abdomen, cu evisceratie, in urma unui conflict spontan. Scandalul ar fi izbuncit intre doua grupuri de tineri din comuna Lipovat, dupa ce unul dintre tineri, spun anchetatorii, ar fi strigat ”Hai sa-i…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, Romania, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, scrie realitatea.net.

- Caz socant la o gradina zoologica din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard dupa ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micutul este internat in stare grava.

- Carutele neechipate cu semnalizari pe timp de noapte sunt in continuare un real pericol pe drumurile judetului, iar consecintele accidentelor produse din cauza slabei vizibilitati a acestora sunt dintre cele mai grave.Un astfel de accident rutier grav a avut loc duminica seara, un copil de 10 ani ...

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...