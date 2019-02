Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 17:40, ISU Timiș a fost solicitata sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la acoperișul unei mansarde a unui bloc cu 5 nivele, situat pe strada Martir Elena Nicoara, Timișoara. VEZI VIDEO La sosirea echipajelor la locul intervenției incendiul se manifesta cu ardere generalizata…

- Apar noi informații in cazul scandalului care a șocat și revoltat Romania. O tanara angajata a unui cazino din Timișoara a fost rupta in bataie de un client, dupa ce aceasta a pierdut o suma mare de bani la jocurile de noroc."Barmanita din Timisoara batuta cu salbaticie de un recidivist intr-un…

- Prima alarma a sosit in dispeceratul ISU Banat in jurul orei 16.30, dupa ce la acoperișul unei case din Sannicolau Mare a izbucnit un incendiu. Pompierii au trimis la fața locului o autospeciala de stingere cu apa și spuma și cinci subofițeri. In urma incendiului, spun pompierii, a ars o…

- Un craiovean s-ar inscrie cu brio la capitolul „Ce inventivi sunt oltenii!“. Desi locuieste la bloc, nu poate sa renunte la hobby-ul lui, si anume, cresterea porumbeilor. Pasiunea l-a determinat pe acesta sa construiasca pe acoperisul blocului in care locuieste ...

- Un grav accident de circulație a avut loc sambata seara pe o șosea din județul Timiș. O șoferița in varsta de 30 de ani care condicea dinspre Timișoara spre Voiteni a efectuat un viraj fara a se asigura corpespunzator, mașina intrand in coliziune cu un microbuz care circula regulamentar. In urma impactului…

- In ziua de 21 decembrie 1989, mitingul de sprijinire a politicii duse de Nicolae Ceausescu avea loc la pranz, in Capitala, dar in multe orase din tara, deja, la acea ora, autoritatile incepeau sa piarda controlul. Debutau ultimele 24 de ore in care represiunea comunista se agata de putere, potrivit…

- Un copil in varsta de zece ani a fost batut cu pumnii și cu picioarele de doi colegi de clasa și a ajuns de urgența la spital. Conform opiniatimișoarei.ro, incidentul s-a intamplat in urma cu cateva zile, la Școala Generala 7 din Timișoara.