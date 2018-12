Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit joi intr-un atentat cu masina-capcana asupra unei sectii de politie in sud-estul Iranului, a relatat televiziunea de stat, care a adaugat ca multe alte persoane au fost ranite, potrivit Reuters si AFP preluata de Agerpres. "Cel putin patru persoane au cazut…

- Șase persoane au murit joi in incidente provocate de uraganul Michael, care a lovit puternic statele Florida, Georgia și Carolina de Nord, dupa ce mai mulți copaci au cazut și sute de case au fost avariate, relateaza Reuters, scrie Mediafax.Statul Florida a fost cel mai afectat de uragan,…

- Cel putin 37 de persoane au murit in Statele Unite in urma uraganului Florence, care a afectat saptamana trecuta statele americane Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia si care a fortat evacuarea a peste un milion de persoane, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin 32 de persoane au murit in Statele Unite din cauza Uraganului Florence, iar numeroase zone continua sa fie inundate, informeaza Reuters, potrivit rtv.net.Cel putin 37 persoane au murit in statul Carolina de Nord si inca sase, in Carolina de Sud.

- Numeroase regiuni erau acoperite de ape in sud-estul Statelor Unite, luni, dupa trecerea furtunii Florence, care a provocat cel putin 31 de morti si pagube ce au fost estimate la mai multe miliarde de dolari, relateaza marti AFP. Florence, deja retrogradata la depresiune tropicala, ar trebui sa se abata…

- Numeroase regiuni erau acoperite de ape in sud-estul Statelor Unite, luni, dupa trecerea furtunii Florence, care a provocat cel putin 31 de morti si pagube ce au fost estimate la mai multe miliarde de dolari, relateaza marti AFP preluata de Agerpres. Florence, deja retrogradata la depresiune…

- Numarul victimelor a ajuns la cel puțin 16 din cauza uraganului Florence in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si amenintand cu alte inundatii, pe masura ce raurile tind sa iasa din matca, relateaza Reuters…

- Cel puțin cinci persoane, printre care o mama și bebelușul ei, au murit in statul Carolina de Nord din cauza furtunii Florence. Femeia și pruncul ei s-au stins dupa ce un copac doborat de vantul puternic s-a prabușit peste casa lor. Uraganul Florence a atins vineri țarmurile statului Carolina de Nord…