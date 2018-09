Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit și cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din județul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit și alte doua au fost ranite grav.Citește…

- Cel putin trei persoane au murit si alte sapte au fost ranite dupa ce atacatori imbracati in mariachi au tras focuri de arma intr o zona turistica din Ciudad de Mexico.Din primele informatii despre atacul armat din Mexic, politia locala a anuntat ca trei persoane au murit si alte patru au fost ranite,…

- Patru persoane, intre care o fetița de 11 ani, au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 67, in localitatea Campu Mare, judetul Gorj. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, Florin Chisim, a declarat ca din primele informatii reiese ca doua…

- Patru persoane, intre care o fetita de 11 ani, au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 67, in localitatea Campu Mare, judetul Gorj, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a fost implicat, sambata, intr-un accident rutier in Ciuperceni, judetul Gorj, in urma impactului cu o masina, al carei șofer ar fi facut infarct. Zece oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU Gorj, accidentul s-a produs In comuna Ciuperceni,…

- Cinci persoane au fost ranite grav, miercuri, in urma impactului dintre doua mașini, in localitatea Romanesti, judetul Suceava, la fata locului intervenind mai multe echipaje de salvare. (Promotiile zilei la monitoare) Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Șase raniți, dupa ce trei mașini s-au ciocnit pe autostrada A1. Sase persoane au fost ranite intr-un rutier petrecut marți dupa-amiaza, pe autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș, din cauza unei șoferite care a vrut sa intoarca autoturismul neregulamentar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean…