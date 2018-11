Stiri pe aceeasi tema

- Povestea lui Edmund Zagorski a ajuns saptamana aceasta din nou in atenția presei, dupa ce, pentru ultima cina inainte execuției de ieri seara a optat pentru un meniu bizar. Acesta a cerut ciolane și cozi de porc. De obicei, condamnații la moarte aleg pentru ultima masa pizza, fripturi sau…

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari ca vrea sa continue dialogul cu omologul sau american Donald Trump, in pofida unor demersuri „neprietenoase“ ale Washingtonului, relateaza The Associated Press.

- Cinci polițiști au fost impușcați in cursul unui incident armat care a avut loc miercuri in orașul Florence din statul american Carolina de Sud, au anunțat autoritațile, precizand ca presupusul autor al incidentului a fost arestat, informeaza agenția The Associated Press.

- 7 persoane au fost impuscate, aseara in jurul orei locale 21.00, in Parcul Kirk din Syracuse, din statul american New York, relateaza www.express.co.uk. Politia locala a gasit la fata locului mai multi raniti. Potrivit presei locale, victimele se aflau la ...

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce o persoana a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA. Atacul armat a avut loc in zona Perryman, in comitatul Harford din…

- Presedintele american Donald Trump a contestat joi bilantul oficial de aproape 3.000 de morti din teritoriul american Puerto Rico dupa trecerea uraganului Maria, anul trecut, afirmand ca democratii au "umflat"...

- Aproape 400 de persoane si-au pierdut viata in uma inundatiilor provocate de muson in statul Kerala din India, iar peste un milion de persoane au fost evacuate si trimise in zeci de mii de refugii de pe teritoriul tarii. Inundatia din statul Kerala este cea mai grava din ultimul secol din India. Autoritatile…