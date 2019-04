Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia se dezvolta pe zi ce trece, insa, daca in unele situatii este foarte buna si ajuta oamenii in multe cazuri din viata, ei bine, sunt si situatii in care tehnologia face mai mult rau decat bine. Un acest sens, cel mai bun exemplu sunt copiii si relatia lor cu tehnologia.

- Fermierii care nu depun, pana la data de 15 mai, cererile unice de plata la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) nu mai iau subventiile, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la TVR1, potrivit agerpres.ro.Citește și: Sebastian Ghița: ‘O voce romaneasca…

- Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor” pot fi depuse la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Cererea de sprijin se depune online, in aplicația electronica M15, dar se tiparește, se semneaza…

- Cererile unice de plata se depun la centrele judetene APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mare de 50 de hectare de teren agricol si la centrele locale APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mica sau egala cu 50 de hectare de teren agricol, informeaza APIA intr-un…

- Posesorii de mașini inmatriculate in București vor avea o surpriza neplacuta in 2020. Primaria Capitalei a anunțat valoarea taxelor și a impozitelor ce se vor percepe anul viitor, iar concluzia este ca vor crește toate. Potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria București,…

- Daily Mail scrie ca avocatii clubului Cardiff City fac tot posibilul pentru a fenta macar partial plata sumei de transfer pentru fotbalistul decedat in urma accidentului aviatic de la jumatatea lunii trecute

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat ca femeile din Ungaria, care au patru sau mai multi copii, nu vor mai plati taxe pe venit, ca parte dintr-o strategie a Guvernului de a creste rata natalitatii, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- La nivelul municipiului Ramnicu Valcea, achitarea taxelor si impozitelor locale se poate face in cinci puncte de plata, fapt care a contribuit semnificativ la reducerea aglomerarile specifice inceputului de an. Cele cinci puncte de incasare, care au fost puse in ...