- Trei soldati turci au murit si unul a fost ranit, luni, din cauza prabusirii unui elicopter militar in districtul central al metropolei turce Istanbul, informeaza CNN Turk si alte media turce, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Imaginile transmise de posturile de televiziune turce arata…

- Membri ai gruparii Al Shabaab au atacat luni un centru religios din centrul Somaliei luni, omorand un cleric si pe zece dintre adeptii sai, a anuntat un purtator de cuvant al organizatiei, relateaza Reuters, infromeaza Agerpres."O masina capcana a intrat in centrul in care se afla barbatul…

- Un protestatar care participa la o manifestație desfașurata in Franța, pe fondul creșterii taxelor de combustibil, a murit sambata dupa ce a fost lovit in mod accidental de un autovehicul, a informat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Manifestanții…

- Doi dintre minerii din China ramasi blocati in urma unei explozii au fost scosi morti din subteran.Muncitorii au ramas captivi in urma cu doua zile. Alti 18 mineri asteapta in continuare sa fie ajutati sa iasa la suprafata. Nu se stie insa in ce stare se afla acestia.

- Cel putin 31 persoane si-au pierdut viata dupa ce mai multe locuinte au fost acoperite cu pamant in urma unei alunecari de teren produsa pe versantii muntelui Elgon din estul Ugandei, a indicat vineri un reprezentant guvernamental, citat de Reuters preluata de Agerpres. Alunecarile de teren…

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis marți in timpul unui miting electoral in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, in urma caruia cel puțin 13 persoane au murit, se arata intr-un comunicat emis de agenția de știri a organizației teroriste, Amaq, relateaza Reuters, potrivit…

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters, potrivit…

- Sase milioane de copii din intreaga lume au murit anul trecut din cauza unor afectiuni care puteau fi prevenite si a altor complicatii, adica aproximativ jumatate din numarul de decese din cauze similare in 2000, cand in cadrul Summitului Mileniului au fost aprobate obiective pentru a pune capat…