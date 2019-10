Trei soldati americani si-au pierdut viata si alti trei au fost raniti intr-un accident implicand un tanc la bordul caruia acestia se aflau la o baza militara din statul Georgia (SUA), informeaza France Presse.



Soldatii Brigazii I de blindate din cadrul Diviziei a 3-a Infanterie participau la un exercitiu la baza Fort Stewart si se aflau la bordul unui vehicul Bradley Fighting.



"Suntem bulversati de acest accident produs in timpul unui exercitiu in aceasta dimineata in zona de antrenamente de la Fort Stewart", a declarat generalul Tony Aguto, aflat la comanda Diviziei a 3-a…