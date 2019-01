Scolile si gradinitele se redeschid maine. Chiar daca Romania e in pragul unei epidemii de gripa, Ecaterina Andronescu spune ca vor fi triaje epidemiologice stricte, iar asta o linisteste. Ministrul Educatiei anunta ca sistarea cursurilor in saptamana in care se incheie situatia scolara a elevilor ar fi creat probleme.