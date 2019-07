Trei migranţi din ţări arabe, găsiți ascunşi sub un autocar Conform sursei citate, in urma verificarii unui autocar oprit in trafic, intre localitatile Tuzla si Eforie Sud, o echipa alcatuita din politisti ai Garzii de Coasta, jandarmi si politisti judiciari, au fost descoperite ascunse, sub mijlocul de transport, trei persoane de sex masculin de etnie araba, ce calatorisera clandestin din Turcia pana in Romania. "In cadrul verificarilor, s-a stabilit ca cei trei sunt cetateni din Algeria, Palestina si Maroc, cu varste cuprinse intre 21 si 26 de ani, ei declarand ca s-au ascuns sub autocar intr-o parcare din Istanbul, cu intentia de a ajunge… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratori ai I.P.J. Constanta si I.J.J. Constanta, au descoperit, ascunsi sub un autocar, trei cetateni din Algeria, Palestina si Maroc, fara documente de calatorie, care intentionau sa ajunga in state din vestul Europei.Persoanele in…

- Un procuror turc a cerut pana la cinci ani de inchisoare in cazul a doi jurnalisti ai Bloomberg in Turcia pentru un articol publicat in 2018 referitor la prabusirea lirei turcesti in plina criza economica, a indicat agentia americana, transmite AFP.Actul de inculpare in care procurorul reclama…

- Cel puțin șapte persoane, dintre care doi copii, au murit marți dupa ce o ambarcațiune care transporta refugiați din Turcia spre Grecia s-a scufundat in Marea Egee, in largul insulei Lesbos, a anunțat Garda de Coasta din Grecia, citata de Al Jazeera.Autoritațile elene au mai anunțat ca 57…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea a povestit cum s-a adaptat baiețelul ei, David, in Turcia, acolo unde vedeta s-a mutat pentru o perioada de timp pentru a prezenta emisiunea "Puterea dragostei", de la Kanal D. Andreea Mantea, prezentatoarea reality-show-ului "Puterea dragostei", de la Kanal…

- Compania turceasca Durmazlar a fost inființata in 1956 in Bursa, al patrulea cel mai oraș al Turciei. Primul produs a plecat la export in 1975, iar compania este specializata in mod principal pe producerea de piese pentru industria de mașini, asta incluzand aproape orice de la tramvaie, autobuze,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Ostrov au depistat un barbat cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedepse privative de libertate. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in data de 18.04.2019, in jurul orei 23.20, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Avand in vedere numarul mare de persoane care practica pescuitul atat in fluviul Dunarea, cat si in Marea Neagra, in zona de competenta a Garzii de Coasta, reprezentantii Garzii de Coasta informeaza asupra urmatoarelor aspecte de natura legislativa: In conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii…

- O ancheta de amploare a fost declanșata la Garda de Coasta dupa apariția pachetelor cu cocaina pura pe litoralul romanesc.Citește și: Cum s-au blocat ordonanțele de urgența pe justiție Autoritatile vor sa afle acum daca sistemul care monitorizeaza apele teritoriale a functionat in parametri…