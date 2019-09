Stiri pe aceeasi tema

- Trei membri a Garzii de coasta ruse au fost raniti în cursul unui incident armat cu vase de pescuit nord-coreene în Marea Japoniei, a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în subordinea caruia se afla trupele de graniceri ruse, inclusiv garzile de coasta, potrivit…

- Barbatul este identificat doar cu initialele A.A., descris succint drept originar din Rusia care a primit o pregatire secundara, potrivit unui document consultat de agentia de presa franceza. El a fost arestat in mai 2019, apoi acuzat de spionaj, potrivit documentului.Un tribunal regional…

- Consiliul de Securitate al ONU se intruneste joi intr-o sesiune de urgenta, la solicitarea Rusiei si Chinei, care denunta un test american de racheta cu raza intermediara de actiune efectuat duminica in Statele Unite, relateaza Euronews.

- Garda de Coasta a depistat, in data de 13 august 2019, o rulota cautata de autoritatile din Marea Britanie, in judetul Constanta. Detinatorul vehiculului in valoare de 28.000 lei suspectat de furt neaga acuzatiile, afirmand ca a cumparat rulota fara sa stie ca este cautata de autoritati.Politistii de…

- Coreea de Nord a lansat marți dimineața doua proiectile despre care se crede ca erau rachete balistice cu raza scurta de acțiune, au anunțat autoritațile militare de la Seul, citate de agenția de știri Yonhap, scrie Mediafax. Proiectilele, care au fost lansate marți dimineața din provincia Hwanghae…

- Un vas nord-coreean a intrat cu trei persoane la bord in apele teritoriale sud-coreene si a fost remorcat pana intr-un port, a anuntat duminica agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citand statul-major al armatei, transmite AFP. Aceasta ambarcatiune din lemn a trecut sambata seara frontiera maritima…

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si au ranit peste 50 de civili, conform unor oficiali guvernamentali. Talibanii au revendicat atentatul, care a…