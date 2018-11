Stiri pe aceeasi tema

- Instalarea sistemelor balistice ruse compromite prevederile-cheie ale Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare, a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, relateaza Reuters preluata de mediafax.„Problema este ca Rusia instaleaza sisteme balistice noi. Nu exista…

- PNL fuge de raspunderea pentru esecul referendumului privind familia traditionala in conditiile in care majoritatea parlamentarilor au sustinut initiativa cetateneasca, iar numerosi lideri au facut campanie pentru modificarea Constitutiei. Liberalii au gasit si vinovatii: Liviu Dragnea si PSD.

- Secretarul britanic de externe, Jeremy Hunt, a avertizat Rusia ca va plati un preț mare pentru acțiunile sale, daca incearca sa intimideze Marea Britanie și sa incalce normele internaționale, scrie Reuters. Vorbind in fața membrilor Partidului Conservator la convenția de la Birmingham, oficialul a spus…

- Comisia Europeana va incepe din noiembrie pregatirile complete pentru situatia in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile viitoare cu blocul comunitar, dar a insistat joi asupra faptului ca in prezent lucreaza la incheierea unui acord privind Brexitul, relateaza…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, l-a denunțat vineri pe predecesorul sau John Kerry, pentru intalniri cu oficiali iranieni in discuții "inadecvate" și l-a acuzat ca "submineaza in mod activ" politica administrației Trump fața de Teheran, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Fostii presedinti americani Barack Obama si George W. Bush, odata rivali ai senatorului John McCain, la-u omagiat pe acesta din urma aducandu-i laude, in timp ce fiica lui McCain a facut o remarca deloc subtila la presedintele Trump, relateaza Reuters.

- Autoritațile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfașurare de forțe navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters preluat de mediafax.Germania analizeaza posibilitatea acordarii…