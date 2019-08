Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doi membri ai misiunii ONU in Libia au fost uciși in urma unei explozii izbucnite in orașul Benghazi, aflat in estul țarii, au informat mai multe surse medicale și din cadrul armatei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a condamnat atacul cu masina capcana produs sambata in orasul Benghazi din estul Libiei in care si-au pierdut viata trei medici angajati ai Natiunilor Unite, informeaza dpa si Reuters. Antonio Guterres a condamnat acest atac "in termenii cei mai fermi", conform…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, face apel la calm in privința situației din Kashmirul indian, potrivit unui comunicat postat pe site-ul organizației, potrivit Mediafax.Guterres le solicita parților implicate sa fie precaute in acest caz și face…

- ''Uniunea Europeana si statele sale membre saluta propunerea de incetare a focului prezentata de reprezentantul special al secretarului general al ONU, Ghassan Salame, cu ocazia Eid al-Adha (Sarbatoarea sacrificiului), care constituie un pas important in aceasta directie. Uniunea Europeana sprijina…

- Coreea de Nord a tras doua rachete balistice cu raza scurta de actiune miercuri dimineata devreme, a declarat armata sud-coreeana, la doar cateva zile dupa ce Phenianul a lansat doua rachete similare cu intentia de a face presiuni asupra Coreii de Sud si Statelor Unite pentru a-si opri viitoarele…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cere 'o ancheta independenta cu privire la circumstantele' raidului aerian de marti seara din Libia soldat cu moartea a 44 de migranti, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, transmite AFP. Acesta a subliniat ca autorii…

- 'Secretarul general incurajeaza Iranul sa continue sa-si puna in aplicare angajamentele in domeniul nuclear si ii cheama pe toti participantii sa-si respecte deplin angajamentele respective, precum si celelalte state membre sa sprijine aplicarea' acordului din 2015, a declarat purtatorul de cuvant…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat joi atacurile comise impotriva unor nave civile in Golf, in cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate privind cooperarea dintre Natiunile Unite si Liga Araba, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.'Condamn orice atac asupra navelor…