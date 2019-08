Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doi membri ai misiunii ONU in Libia au fost uciși in urma unei explozii izbucnite in orașul Benghazi, aflat in estul țarii, au informat mai multe surse medicale și din cadrul armatei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Agerpres.Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca, timp de un an si jumatate, oamenii au vazut o figura distorsionata a premierului Viorica Dancila, adica "am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil". El spune ca Dancila este insa…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut luni Iranului sa continue sa-si respecte angajamentele nuclare, dupa ce Teheranul a anuntat ca rezervele sale de uraniu imbogatit urmeaza sa depaseasca, la 27 iunie, limita prevazuta prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o riposta &"severa&" dupa ce doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti opt raniti în noaptea de joi spre vineri în estul separatist al Ucrainei.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a inceput un turneu in regiunea Pacificului de Sud duminica, avertizand ca tarile planetei nu sunt pe calea cea buna pentru a-si atinge obiectivele de limitare a cresterii a temperaturilor, informeaza AFP. Intr-un mesaj vehement destinat sa obtina actiuni…