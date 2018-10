Trei medalii dintr-o zi la Buenos Aires

Stiri pe aceeasi tema

- O zi, trei medalii pentru Romania la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires! Adrian Șulca a caștigat aur la judo, Daniel Martin, argint la inot, iar Mihaela Cambei, bronz la haltere. Romania e pe locul 9 in clasamentul pe națiuni, dupa doua zile de intreceri in Argentina.

- Ziua a doua de intreceri la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires a adus Romaniei un spectru complet de medalii: aur prin judoka Adrian Sulca (81 kg), argint prin inotatorul Daniel Martin (100 m spate) si bronz prin halterofila Mihaela Cambei (48 kg), potrivit Mediafax.Daniel Martin…

- Inotatorul roman Daniel Martin a cucerit medalia de argint in proba de 100 m spate, luni, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires. Martin a fost cronometrat cu timpul de 53 sec 59/100, fiind devansat de rusul Kliment Kolesnikov, 53 sec 26/100, in timp ce pe locul al treilea s-a clasat italianul…

