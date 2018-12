Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit ascunse, asupra unor cetațeni din R. Moldova, trei carți de identitate romanesti false, care urmau sa fie folosite in Germania. In data de 06 decembrie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud au descoperit in trei microbuze si semiremorcile acestora, articole vestimentare in valoare de peste 720.000 lei, susceptibile a fi contrafacute. In data de 26.11.2018, in Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea au depistat si predat autoritatilor competente un barbat cu cetațenie R. Moldova, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare, emis de autoritațile din Austria. In data de 27 noiembrie…

- A incercat sa treaca hotarul avand un certificat de inmatriculare fals. Este vorba despre un barbat din Balti, care este documentat penal de catre polițiștii de frontiera din punctul de trecere Sculeni.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret și la ″frontiera verde″ peste 2.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de…

- Politistii de frontiera timișen au descoperit in bagajele unui cetatean sarb 175 comprimate Bromazepam, substante aflate sub control national, pe care intentiona sa le introduca ilegal in tara. Mai exact, barbatul s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravita, judetul Timis, s-a…

- In data de 07.11.2018, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor specifice trecerii frontierei, cetateanul roman I.I., in varsta de 40 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui, pasager intr un autoturism, inmatriculat in Romania.Cu…

- In data de 03.09.2018, cu ocazia unui control asupra pasagerilor unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, inspectorii Directiei Regionale Vamale Bucuresti au descoperit un numar de 161 diverse bijuterii din metal galben, marcate, in greutate de aproximativ 480 grame. Controlul s a efectuat la Punctul…