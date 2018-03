Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 67 de ani din Vinerea s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident sub influenta alcoolului. A ajuns cu masina pe contrasens, la Cugir, si a lovit un autoturism. Potrivit IPJ Alba, in 16 martie, in jurul orei 15.30, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident…

- Un accident de circulație in care au fost implicate trei autoturisme și un autotren a avut loc joi dupa-amiaza la Targu Jiu, in cartierul Preajba Mare. Din primele informații, o șoferița de 24 de ani a intrat pe carosabil fara sa se...

- Violențe in serie la Targu Carbunești, județul Gorj. Trei barbați au ajuns in arest pentru 24 de ore. Doi dintre ei, cu varsta de 30 respectiv 35 de ani, l-au batut pe al treilea și au spart geamurile unei mașini parcate &icir...

- O soferita in varsta de 52 de ani, pe fondul nepastrarii unei distanțe de siguranța, a intrat in coliziune fața spate cu un autoturism, condus de un barbat, de 37 de ani, care circula in aceeași direcție de mers. Ulterior, soferita a dat cu spatele pentru a-si continua drumul, numai ca a intrat in…

- Doua persoane au fost ranite ușor in aceasta dimineața, pe drumul care duce la Suraia. Potrivit informațiilor primite de la IPJ Vrancea, un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz. Au fost ranite doua persoane din microbuz, respectiv șoferul și un pasager. Ambele victime au fost preluate…

- Patru mașini au fost avariate duminica dimineața pe strada Miron Costin din Municipiul Bacau. Incidentul a avut loc in jurul orelor 04.00 dimineața, iar șoferul vinovat s-a facut nevazut, abandonandu-și mașina dupa ce a provocat accidentul. „E... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Zece masini au ramas inzapezite pe un drum judetean din Vrancea, iar utilajele de deszapezire incearca sa ajunga la acestea. Doua drumuri nationale si unul judetean sunt inchise miercuri din cauza sulurilor de zapada care s-au format pe carosabil in judetul Vrancea. Cel putin trei utilaje…

- Accidentul provocat de un sofer al CTP Iasi FOTO Grup Radar oficial Iasi Accidentul provocat de un sofer al CTP Iasi FOTO Grup Radar oficial Iasi Un autobuz al Companiei de Transport Public (CTP) din Iasi a fost implicat intr-un accident rutier, dupa ce soferul a uitat sa traga frana de mana.

- Drumul spre stațiunea Muntele Baișorii este blocat de zeci de autoturisme care nu pot inainta din cauza poleiului. Potrivit stiridecluj.ro, mai multi soferi si pasageri au coborat din masini pentru a impinge autospeciala de politie care patina pe polei. De altfel, in zona, coloana de masini…

- Doua autoturisme au fost avariate miercuri noaptea pe soseaua de centura a municipiului Targu Jiu. Din primele informatii, accidentul a avut loc pe fondul vitezei excesive. Una dintre masini s-a rasturnat și a lovit celalalt autoturism, care er...

- Cel putin 16 masini au fost avariate joi dimineata, in urma unei explozii urmate de un incendiu care s-a produs joi dimineata la un magazin de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Sincai, a anuntat Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov. Potrivit…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineața pe DN 2, intre Falticeni si Suceava, in localitatea Bunesti. O soferița a pierdut controlul direcției intr-o curba si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. Un barbat a fost ranit in urma ...

- Trei masini au fost avariate si trei persoane au fost ranite in urma unuii accident produs pe Soseaua Cristianului. Potrivit politistilor carambolul a avut loc din cauze unei soferite care nu a acordat prioritate.

- O puternica explozie s-a produs, joi dimineața, intr-un restaurant-cafenea situat pe bulevardul Șincai din Capitala. In bucataria localului, erau depozitate mai multe butelii, care au sarit in aer. Din primele informații, nu au fost raportate persoane ranite, dat fiind faptul ...

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier continua cercetarile specifice in dosarul accidentului din data de 13 februarie, cu 12 masini, din zona Garii CFR. Conform datelor oficiale, la data de 13 februarie a.c, ora 1.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier, unde o femeie…

- Un șofer care circula pe D.J. 675 Ticleni, din directia Pesteana Jiu catre Targu Carbunesti, nu a oprit la semnalul poliției. Polițiștii au pornit in urmarirea sa, autovehiculul fiind gasit abandonat pe raza orașului Țicleni. "Din ce...

- Zece masini au fost avariate in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, de o conducatoare auto care a lovit autoturismele parcate, iar la un moment dat masina condusa de aceasta s-a rasturnat peste alte doua autovehicule. De asemenea, in urma acestui impact, ea a lovit si un stalp de electricitate…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta pe strada Salciilor. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. Cele doua autovehicule au fost avariate in urma accidentului. ...

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, ieri, un conducator auto care a cauzat un accidenr rutier cu 8 mașini implicate. Acesta nu deținea nici permis de conducere.”La data de 31.01.2018, politisti din cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca, au dispus reținerea pe 24 ore a unui…

- Un numar de sase masini au fost avariate intr-un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis, luni,...

- Un politist local care s a urcat baut la volan a reusit "performanta" de a distruge cinci masini parcate. Incidentul s a produs duminica seara, intr un cartier din Arad. Barbatul nu era in timpul serviciului, informeaza Digi24.ro. Din primele informatii soferul de 38 de ani nu a reusit sa mai stapaneasca…

- La data de 23 ianuarie 2018, in jurul orei 08.00, politistii din Blaj au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui accident rutier de a avut loc pe strada Ioan Maiorescu din comuna Bucerdea Granoasa. Un barbat de 38 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism in directia…

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Dupa câteva ore de COD PORTOCALIU, imaginile din Constanța te lasa fara cuvinte. Copaci scoși din radacina, panouri smulse de vânt, mașini avariate, crengi rupte, chiar și un semafor smuls de vânt și aruncat într-o intersecție, toate acestea au fost doar câteva incidente…

- Un accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 16.00, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Din primele informații, o persoana a fost ranita dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul in zona se desfașoara cu dificultate. Revenim cu amanunte.

- 14 oameni au fost raniti intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, scrie Agerpres, citand DPA si Reuters. Politia locala a exclus varianta unui atentat terorist. Explozia, produsa in cartierul studentesc al orasului, a distrus integral o cladire si a avariat…

- Autoritatile s-au mobilizat si au actionat la locul in care s-a produs incidentul, mai exact in localitatea Hurezani. Din primele date reiese ca acolo ar fi avut loc o explozie urmata de incendiu. Nu sunt victime, din cate au anuntat reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Incidentul s-a…

- La data de 11 ianuarie 2018, in jurul orei 21.30, un tanar de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Plevnei din municipiul Alba Iulia, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu un autoturism parcat pe care…

- Acum cateva zile in America de Sud a inceput a 40-a editie a faimosului raliu Dakar. Toate bune si frumoase, majoritatea participantilor au pornit cu bine din capitala tarii Peru, Lima, insa dupa cateva sute de kilometri au avut de-a face cu probleme.

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal violent pe drumul care face legatura intre Iasi si Visan. In urma impactului puternic doua persoane, pntre care si un copilas de 3 ani, au fost ranite. Mai multe echipaje de prim-ajutor au fost trimise la fata locului. Circulatia nu a fost complet blocata, dar s-a…

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN 11, in județul Covasna, dupa ce un șofer a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu mașina care circula din sensul opus, traficul fiind blocat. Purtatorul de cuvant al Poliției Covasna, agent…

- Doua accidente similare au avut loc in noaptea de Revelion in București. Acestea au fost provocate de șoferi care s-au urcat la volan sub influența bauturilor alcoolice. Nu mai puțin de zece mașini au fost distruse, potrivit Observator.tv.

- Un accident in care sunt implicate mai multe masini s-a produs, joi seara, pe drumul judetean care duce catre statiunea Paltinis. "La fata locului intervin autospeciala pentru transport victime multiple, SMURD C Terapie Intensiva mobila si SMURD Paltinis. Sase persoane sunt ranite (5 adulti…

- Doua persoane au fost ranite astazi, 28 decembrie 2017, dupa o coliziune intre trei mașini, petrecuta pe DN 74 pe raza localitații Ampoița. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Informeaza ca victimele nu sunt incarcerate ”Detașamentul Alba Iulia intervine la un accident rutier, trei autoturisme…

- Doua persoane au fost ranite, joi, dupa o coliziune intre trei mașini, pe raza localitații Ampoița. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Informeaza ca victimele nu sunt incarcerate ”Detașamentul Alba Iulia intervine la un accident rutier, trei autoturisme sunt implicate. Sunt doua victime neincarcerate,…

- Un accident violent s-a produs in aceasta dimineata in apropiere de Stauceni, directia sensului giratoriu Cricova.La aceasta ora sunt blocate 2 benzi de circulatie si se circula cu dificultate.Deocamdata nu se cunoaste cine se face vinovat de accident si daca sunt raniti.

- Un accident de circulație a avut loc, marți la pranz, pe autostrada Deva-Sibiu, in zona localitații Aciliu, trei mașini fiind implicate. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, se pare ca o mașina a lovit din spate o alta mașina, aceasta fiind…

- Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Drumul turistilor este atent supravegheat. Pentru prima oara, chiar cu dronele. Politia Romana va ridica trei astfel de aparate de zbor pentru a vedea mai repede locurile de pe Valea Prahovei in care traficul se blocheaza. De la sol, vor intervenii agentii. Opt mii de politisti vor sarbatori Craciunul…

- Un barbat de 31 de ani, din municipiul Suceava, ce conducea miercuri dimineata un autoturism pe bdul 1 Mai din localitate, ajungand la intersecția cu str. Marașești, a efectuat un viraj la stanga fara sa se asigure și fara sa acorde prioritate de trecere unui autoturism care circula din sens opus, ...