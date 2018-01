Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Emanuel Rene Vornicu, șef serviciu la Brigada Poliției Rutiere (BPR) a Capitalei, șeful polițistului Eugen Stan reținut pentru pedofilie, a fost demis marți. De asemenea, conducerea Poliției a transmis o informare Parchetului General pentru inițierea unei analize privind modul in care au fost instrumentate…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a pus piciorul in prag, luni, la Haga, in cadrul discuției avute cu ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, caruia i-a comunicat ca Romania trebuie sa adere imediat la spațiul Schengen. „Romania respecta de mulți ani toate criteriile…

- Cazul polițistului – pedofil de la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei scoate la lumina mari probleme ale sistemului de ordine publica, in primul rand in ceea ce privește modul in care sunt selectați polițiștii. „Pilele” conteaza, nu competențele sau rezultatele examenelor. Iar testarile psihologice,…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Afacerile colaborative, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, se vor inmulți anul viitor, aparand inclusiv inițiative romanești, arata o analiza a agenției de marketing Perceptum. Accesul rapid, organizarea eficienta și convenabila, precum și utilizarea resurselor existente constituie…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Curtea Europeana de Justitie urmeaza sa decida miercuri daca Uber, start-up-ul american care le ofera utilizatorilor de smartphone-uri un serviciu de transport alternativ la taxiuri, este sau nu o companie de transport care trebuie sa se supuna regulilor din industrie, scrie “Bloomberg”, citat de “Ziarul…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat luni o analiza a modificarilor fiscale propuse de Guvern, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener in cadrul companiei. Sursa Zilei publica acest text fara modificari. Subiectul care a ținut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1.040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend 2017,…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, joi, ca sesizeaza Parchetul Militar in cazul operatoarei de la 112 care nu a anunțat Poliția Capitalei dupa agresarea fetei care a reușit sa se salveze in stația Costin Georgian sa mearga la Poliția Transport Public. Inițial, tatal fetei a declarat…

- Compania Alstom a anunțat ca va executa lucrari in valoare de circa 40 de milioane de EUR pe subtronsonul Ilteu-Gurasada, in cadrul contractului de modernizare feroviara semnat recent de CFR SA și consorțiul Asocierea RailWorks, din care Alstom face parte. Termenul de finalizare este decembrie 2020,…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, iar consecințele s-au facut simțite imediat pe piețele din Europa, pe fondul temerilor referitoare la siguranța alimentarii. Preturile gazelor naturale din Europa…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa Printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. “Din cate am inteles, a confirmat deja Prințul Charles (prezenta la inmormantare – n.r.)”, a declarat Vasile…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, din nou, vineri, la sediul DNA Ploiești. Avocatul acesteia, Angela Ciurea, a explicat ca Mihaiela Moraru Iorga nu a dat nicio declarație in fața procurorului, iar calitatea acesteia in dosar a fost schimbata, din invinuit in inculpat. De altfel, Mihaiela…

- Consiliul Concurentei a anunțat declanșarea a doua investigații privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Roche Romania SRL pe piața anumitor produse oncologice din Romania. Compania Roche activeaza in domeniul comercializarii produselor farmaceutice, portofoliul Roche cuprinzand medicamente…

- Pensionara Mariana Rarinca a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa o decizie de achitare, pentru un șantaj de 20.000 de euro pe care nu i-a cerut niciodata. Singura proba in dosar – referitoare la suma de 20.000 euro pe care Rarinca i-ar fi cerut-o fostei șefe a Curții Supreme…

- Agresorul batranului de 71 de ani, lovit cu pumnul in ochi, sambata, in fața Guvernului, in timpul protestului, este cunoscut cu tulburari psihice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a și pensionat. Sandel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este nascut in București și este pensionat pe…

- TAROM va acorda despagubiri pasagerilor zborului Amsterdam-București, iar șeful reprezentanței companiei la Amsterdam va fi demis, dupa ce peste 100 de pasageri au ramas sambata seara pe aeroportul Schipol, din cauza ca aeronava care trebuia sa ii transporte s-a defectat, potrivit Agerpres, care citeaza…

- Angajați ai firmei care se ocupa de organizarea targului de Craciun din Piața Victoriei au mers, sambata dupa-amiaza, sa stranga schelele transportate acolo de dimineața. Protestatarii au luat acest gest drept o victorie, transmite Antena 3. Schelele au fost stranse și incarcate in dube. Inițial,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Singurul reprezentant al partidului aflat la putere care a raspuns criticilor dure venite de la Departamentul de Stat al SUA fața de modificarile legilor justiției a fost, marți dimineața, fostul ministru al justiției, Florin Iordache, președintele comisiei speciale parlamentare de unificare a legilor…

- Meteorologii au emis pentru luni și marți o prognoza speciala pentru municipiul București ce vizeaza ploi insemnate cantitativ, acumulari de apa de 30-35 de litri/metrul patrat și vant puternic. “Incepand de luni (27 noiembrie) și pana in dupa-amiaza zilei de marți (28 noiembrie) va ploua continuu și…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, sa respinga sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut din…

- Magistratii Curții Supreme motiveaza ca au dispus achitarea fostului deputat Sebastian Ghita, acuzat de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani si a fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu, pentru ca probele si declaratiile nu sunt suficiente pentru o solutie de condamnare.…

- Vremea va fi inchisa la acest sfarsit de saptamana, cu maxime cuprinse intre 4 si 13 grade Celsius. Ciclonul “Olaf” care ar fi trebuit sa ajunga in Romania in cursul zilei de sambata s-a stins si un alt ciclon, denumit “Peter”, il va inlocui, potrivit meteorologilor ANM. „Vremea va fi, in general, inchisa…

- Compania spaniola Atradius, activa in domeniul asigurarilor de credit comercial a anunțat miercuri deschiderea unei sucursale in București, continuand procesul de extindere la nivel internațional. Avand sediul in cladirea SkyTower, amplasata in nordul Capitalei, Atradius Romania ofera servicii de asigurare…

- Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș Titu Bojin a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu și conflict de interese. Decizia magistraților Curții de Apel Timiș este definitiva. Potrivit jurnaliștilor de la tion.ro, și dosarul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, marti, un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis și a partidelor de opoziție, despre care a spus ca au generat un ”climat de talibanism”, respingand orice discutie despre proiectele pe termen lung ale Romaniei. “Partidele de opozitie,…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler – un fost procuror italian anti-mafia -, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut, luni, intr-o conferința de presa organizata la Palatul Parlamentului, primele declarații publice dupa ce procurorii l-au anunțat ca este urmarit penal in dosarul “Teldrum”. Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea: „Astazi, am fost la DNA sa-mi iau in primire…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), fiind citat de procurori intr-un dosar de corupție. Dragnea a parasit sediul DNA dupa aproximativ 30 de minute, fara a face vreo declarație presei. Potrivit unor surse judiciare, liderul PSD…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este dispus sa cheltuiasca anual 40.000 de euro pentru un nou sediu, potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției chiar in perioada in care Institutul Național al Magistraturii (INM) anunța anularea cursurilor de formare pentru procurori și judecatori,…

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a transmis un memoriu Consiliului Superior al Magistraturii, in care dezvaluie cum Laura Kovesi s-a desconspirat de una singura si a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Documentul a fost prezentat, de Ana Maria Roman, in ediția de luni a emisiunii „Esential”,…

- Lucrarile pentru Pasajul Suprateran Giratoriu de la intersecția Șoselei de Centura cu Prelungirea Ghencea/Strada Tudor Vladimirescu (Domnești) urmeaza fi demarate in prima jumatate a anului viitor. Potrivit unui comunicat oficial al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere remis…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca i-a rugat pe membrii Comisiei parlamentare pentru legile justitiei sa țina cont și de pozițiile sale publice privind procedura de numire a procurorilor șefi. „Proiectul privind Legile justiției abia a fost depus la Comisia speciala.…

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA vor vizita miercuri dupa-amiaza aceasta arhiva și nu vor avea nicio restricție avand in vedere calitatea de senatori sau deputați, a transmis președintele comisiei, Șerban Nicolae. “E vorba de o regula valabila pentru orice persoana care a…

- Fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba, s-a prezentat, marti dimineata, la sediul DNA pentru audieri in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Saptamana trecuta, si fostul secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne in perioada in care institutia era condusa de Gabriel Oprea, Ilie Botos,…

- Mihaela Ramona Beldie, procurorul DNA care instrumenteaza dosarul „Insula Belina” – atat de controversat, in primul rand, prin prisma greșelilor, inclusiv de incadrarea a faptelor, facute de anchetator – a scapat de sancțiuni, in septembrie 2013, dupa ce a dezvaluit, intr-o conferința de presa, identitatea…

- Senatorii și deputații au adoptat, in ședința de miercuri, proiectul de hotarare privind numirea președintelui, a unui vicepreședinte și a doi membri in Comitetul de reglementare al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei. In funcția de președinte al ANRE a fost ales Dumitru Chirița,…

- Firmele nu vor mai fi sanctionate de autoritati la primul control, daca neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispozitie 90 de zile pentru a se conforma, odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii, a declarat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o…

- La solicitarea premierului Mihai Tudose, Liviu Dragnea și-ar fi pus pe masa, in ședința Comitetului Executiv Național (CEx), demisia de la varful PSD. Dezvaluirea ca Tudose i-a cerut demisia lui Dragnea a fost facuta, marți, la Antena 3, de sociologul Marius Pieleanu, informația fiind apoi confirmata…

- Compania de consultanța EY Romania a publicat o analiza a problemelor practice pe care le au companiile care aplica plata defalcata a TVA. Analiza este semnata de Alex Milcev, partener in EY Romania și lider al Departamentului de asistența fiscala și juridica, iar Sursa Zilei o publica fara modificari:…

- Trei miniștri din Guvernul Tudose iși depun demisiile din funcții, intenții anunțate in ședința Comitetului Executiv Național al PSD, desfașurat de-a lungul a cateva ore in seara zilei de joi. Sevil Shhaideh a spus ca nu mai face fața presiunilor și ca renunța la funcție. Ulterior, luand cuvantul, și…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, joi, ca formațiunea pe care o conduce iși menține sprijinul politic pentru ministrul pentru relația cu parlamentul, Viorel Ilie. El a precizat ca, in cazul acestuia, a existat și un vot in Senat impotriva cererii DNA de incepere a urmarii penale.…