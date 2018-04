Stiri pe aceeasi tema

- Peste 25 de milioane de persoane, adica un numar mai mare decat populatia Australiei, si-au exprimat interesul pentru cele aproximativ 90.000 de locuri de munca scoase la concurs de compania de cai ferate din India, o dovada a provocarilor cu care se confrunta premierul Narendra Modi in a crea mai multe…

- Peste 25 de milioane de persoane, adica un numar mai mare decat populatia Romaniei, si-au exprimat interesul pentru cele aproximativ 90.000 de locuri de munca scoase la concurs de compania de cai ferate din India, o dovada a provocarilor cu care se confrunta premierul Narendra Modi in a crea mai multe…

- Companiile Iulius si Convergys, furnizor global de servicii de outsourcing, au semnat un contract de inchiriere pentru peste 2.000 metri patrați de birouri in Openville Timisoara. Vor peste 500 de locuri de munca, iar noul sediu va fi operațional pana la inceputul verii.

- Agentii economici ofera miercuri, la nivel national, 26.380 de locuri de munca, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele m...

- ASA Cons Romania, parte a Grupului CONSOLIS, specializata in productia elementelor din beton armat si precomprimat, ANGAJEAZA: Macaragiu pod rulant; Automacaragiu – pentru santier Muncitori in structuri pentru constructii ;

- Prin intermediul retelei Eures, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani un numar de 1.305 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Germania sunt…

- Aproape 25.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu. La polul opus, se afla Suceava, Bacau si...

- Luni, la pranz, la Sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Buzau a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana Vasile Voiculescu Buzau”, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Lucrarile de reabilitare vor dura…

- Sistemul tichetelor de masa a injectat in economie, in anul 2016, 5,7 miliarde de lei (volum de emitere), generand 104.440 locuri de munca si un consum total de 8,4 miliarde de lei, care include si consumul generat de aceste locuri de munca. Incasarile bugetare au fost de 2,3 miliarde de lei (TVA –…

- Astazi si maine, la Iasi, se desfasoara o noua editie a Targului de Cariere. Organizatorul evenimentului, Ioana Oros, a precizat ca participa peste 60 de companii si aproximativ 20 la suta dintre acestea ofera locuri de munca in domeniul IT. Astazi standurile sunt deschise pana la ora 19 iar maine targul…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca a vorbit “de la social-democrat la social-democrat” cu presedintele Camerei Deputatior, Liviu Dragnea, si i-a transmis ca reforma sistemului judiciar ar trebui sa fie “in…

- Daca ai studii minime legale, disponibilitate pentru lucrul in 3 schimburi și indemanare, daca ești o persoana serioasa și muncitoare - ai toate șansele sa-ți gasești de lucru intr-o companie care platește la timp salariile, ofera tichete de masa, spor de noapte 25%, ore suplimentare platite cu 175%,…

- Metropola San Francisco din Statele Unite se afla pe primul loc in clasamentul celor mai bune orase din lume pentru expati in ceea ce priveste oportunitatile pe piata muncii. Asa arata un sondaj realizat de YouGov la comanda HSBC Expat, noteaza Business Insider.

- Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor, entitatea asociativa feminina care reuneste mai multe patronate si asociatii care au femeia in centrul actiunilor si preocuparilor lor, va fi lansata pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine"."29 de ani…

- Anii de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, a declarat Cristina Chiriac, ambasadoarea antreprenoriatului feminin in Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPTR) intr-un comunicat de presa remis…

- [caption id="attachment_35639" align="alignleft" width="348"] Imagine simbol: Anofm.md[/caption] Agențiile pentru Ocuparea Foreți de Munca (AOFM) din regiune au inregistrate, la ora actuala, 636 locuri de munca vacante. Și asta, la 1865 de șomeri cu acte in regula. Cele mai multe oferte sunt inregistrate…

- Pentru aceasta perioada, prin reteaua EURES, la nivel national sunt inregistrate 770 locuri de munca, in domenii de activitate precum: industrial, agricol, servicii, constructii civile, asistenta sociala, hotelier-gastronomic, vanzari, alimentatie publica, IT, medical, transporturi. La nivelul judetului…

- Traim intr-o epoca in care productivitatea, pilonul principal pentru cresterea economica, incepe sa se clatine. Statele Unite, Uniunea Europeana si alte natiuni avansate dau semne de slabiciune din acest punct de vedere. Astfel, o solutie poate fi o eficientizare si mai mare a muncii, ceea ce presupune…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia romanilor, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.

- Peste 27.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in București, Prahova și Arad, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit evidențelor ANOFM, in județul Satu Mare sunt vacante 269 de locuri de munca. Dintre cele 27.021 locuri de…

- La un moment dat in viața noastra profesionala, ne-am convins cu toții ca avem cel mai rau loc de munca pe planeta. Dar este jobul nostru printre cele mai periculoase locuri de munca din lume, scrie libertatea.ro.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Studiu: Cat caștiga statul de pe urma tichetelor de masa Arhiva. Fiecare leu acordat în tichetele de masa aduce încasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra în economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu'…

- Daca te lauzi cu foarte bune abilitați de ascultare și comunicare, daca iți place sa-i propui clientului cele mai potrivite soluții și ești pasionat de tot ce inseamna tehnologie electro IT - ai toate șansele sa-ți gasești un loc de munca intr-un mediu de lucru modern, care incurajeaza activitatea și…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 315 locuri de munca, din care: – 20 pentru Post-ul Oferta de locuri de munca disponibila in baza de date a AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Șomerii vranceni pot ocupa, in aceasta perioada, unul din cele 216 locuri de munca declarate vacante de angajatorii vranceni. Lista data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde foarte multe oferte destinate muncitorilor necalificați…

- Studentii aradeni au ocazia sa lucreze in perioada de vara in Germania. Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier – gastronomic, ȋn gastronomia de sistem (fast-food), ȋn productia industriala si ȋn domeniul serviciilor.

- O companie de tip SRL-D din Buzau, cu activitati pe piata constructiilor, a ajuns la peste 200 de angajati, acesta fiind cel mai mare angajator in randul firmelor care au pornit de la zero in ultimii ani.

- Angajatorii din Bistrița cauta director vanzari, inginer de producție, tehnician mentenanța electromecanica, mecanic și electrician auto, operatori la liniile de producție și controlor calitate, tinichigiu auto și multe altele! VEZI care sunt avantajele de care te poți bucura intr-un nou loc de munca:

- Rheinmetall prin compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care partile detin 50%, anunta, printr-un comunicat de presa, ca va crea peste 600 locuri de munca directe si indirecte la Moreni, unde se vor construi 400 de transportoare blindate 8x8 Agilis, iar circa 87%…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana urmatoare un numar de 221 de locuri de munca vacante dintre care 5 pentru cei cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 AGENT DE SECURITATE 7 AGENT DE VANZARI 9 AGENT RECLAMA…

- In ciuda salariilor mai mult decat atractive, e criza de controlori de trafic aerian. Romania va avea nevoie, in urmatorii 7 ani, de aproximativ 200 de specialisti numai la Bucuresti, dar e loc de mai bine in toate sediile Romatsa din tara. Pregatirea unui om de care, intr-o singura zi, depinde soarta…

- Tinerii dezavantajati de pana la 26 de ani se vor putea angaja, timp de 2 ani, in institutiile publice locale, pentru a dobandi experiența și competențe, potrivit unei decizii a Executivului. Read More...

- Veste imensa pentru sute de romani. Potrivit bugetul.ro, un gigant britanic cu 4 000 de angajați și venituri anuale de 2 miliarde de lire sterline a renunțat la Polonia și Bulgaria pentru țara noastra și se pregatește sa cucereasca o importanta piața.In ciuda Brexit-ului, britanicii vor sa…

- Peste 15.600 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe locuri de munca sunt in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- LOCURI DE MUNCA… La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania pentru vasluienii interesati. Potrivit celor de la AJOFM VASLUI, grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe…

- La inceput de an, in evidenta A.J.O.F.M Teleorman sunt inregistrate un numar de 222 locuri de munca, puse la dispozitie de catre 19 agenti economici, in domenii de activitate precum: industrial, alimentatie publica, vanzari, confectii textile, feroviar, paza si ordine publica, servicii si comert.

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Arhiepiscopia Ortodoxa a Alba Iuliei a anunțat parohiile vacante in luna ianuarie 2018, in județul Alba. Este vorba despre 4 parohii unde posturile vor fi ocupate prin numire și transfer: Posturi clericale categoria NUMIRE *Preot paroh, Parohia Asinip, cu filia Odverem, Protopopiatul Aiud, jud. Alba;…