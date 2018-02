Trei localitati din judetul Constanta au ramas fara energie electrica. Mii de locuitori afectati

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza drumurilor inzapezite, ambulantele nu pot inainta si astfel nu pot ajunge la pacientii care au nevoie de ajutor medical. In aceste conditii senilatele transporta pacientii pana la autosanitare.Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci, in aceasta dimineata senilata de la Topraisar…

- O senilata de la Topraisar intervine in aceste momente in satul Ciobanita pentru a prelua un barbat cu boala renala. Un echipaj al ambulantei il asteapta pe barbat la Cobadin.Sursa foto cu rol ilustrativ. ...

- In toate unitațile de invațamant din județul Tulcea se suspenda, marți, cursurile școlare, cu excepția gradinițelor cu program prelungit care sunt pregatite sa primeasca copiii, potrivit Comandamentului de Urgența Tulcea. Tot in județul Tulcea, dar și in județul Constanța, au fost inchise mai multe…

- Pe DN 22A, km 239 000 ndash; km 287 000, intre Mihai Viteazu CT si Ovidiu CT , pe DN2A, km 127 000 196 000, intre Harsova CT si Ovidiu CT , pe DN13B, km 0 000 ndash; 51 051, intre Praid si Gheorgheni Hargita si pe DN 3, km 224 000 ndash; 129 000, intre Cataniciu si Ostrov, a fost instituita restrictia…

- In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de la Constanta s-a decis ca luni, 26 februarie, sa fie suspendate cursurile in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Constanta.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui NICOLAE SINESCU, in varsta de 39 ani, din localitatea Seimeni, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 februarie a.c., acesta a plecat de pe raza localitatii Seimeni, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Un sofer baut a fost depistat de politistii constanteni pe o strada din Cogealac. Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 56 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe strada…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Anunțul a fost facut de presedintele institutiei, Dumitru Chirita. ”Anul acesta va fi anul schimbarii modelului de piata la energie electrica si gaze. Schimbarile vor fi realizate in acest an, astfel incat ele sa fie functionale pe deplin de la 1 ianuarie 2019. Piata de energie electrica s-a…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat ca un barbat a cazut de pe un moped, pe raza localitatii Poarta Alba, judetul Constanta.Potrivit SAJ Constanta, barbatul este inconstient.Stire in curs de actualizare. ...

- Un barbat in varsta de 55 de ani a murit dupa ce a cazut de pe cupa unui exavator, de la aproximativ trei metri inaltime. Barbatul era in timpul serviciului.Medicii care au ajuns la fata locului l au gasit in stop cardio respirator. Victima a fost declarata decedata.Politistii constanteni au pornit…

- Un ciclu important s-a incheiat ieri, pe 31 ianuarie 2018. Super Luna și Luna Albastra Sangerie au fost doua evenimente care iși vor pune amprenta asupra tuturor abia din 1 februarie, ceea ce s-a și intamplat. Apogeul este atins astazi, 3 februarie, fiind prima sambata din luna care tocmai a inceput. …

- E-Distributie Muntenia va intrerupe, marti, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. In Bucuresti, intre orele 9:00 - 16:00, vor ramane fara curent electric consumatorii…

- Cutremurul cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter s-a produs la adancime mica, 5.6km. Doua cutremure in judetul Buzau, duminica noaptea Este al treilea cutremur produs in Romania in ultimele 24 de ore. Primele doua s-au produs in judetul Buzau si au avut magnitudini de 2,7, respectiv…

- "Pentru Uniunea Europeana, conducta Trans-Caspica este un element important si complementar al Coridorului Sudic al Gazelor care va conecta resursele semnificative de gaze ale Asiei Centrale de pietele europene. Proiectul este in interesul ambelor parti, atat pentru noi in Europa, cat si pentru partenerii…

- Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14 localitati din judetele Arges, Olt, Tulcea si Vrancea sunt nealimentati cu nergie electrica, iar pentru remedierea situatiei actioneaza 14 echipe de interventie. Ministerul Afacerilor Interne mai anunta ca nu sunt raportate drumuri nationale sau…

- Paisprezece localitati din patru judete – Arges, Olt, Tulcea si Vrancea – sunt nealimentate cu energie electrica, luni dimineata, cand 22 de judete se afla sub avertizari cod galben de ninsori, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI), conform News.ro . Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14…

- Eden Mamut (57 de ani), profesor universitar si director al Institutului pentru Nanotehnologii si Surse Alternative de Energie din cadrul Universitatii “Ovidius” din Constanta, este autorul mai multor inventii ce pot revolutiona stingerea incendiilor din depozitele de carbuni si biomasa, dar si incinerarea…

- Mii de oameni din Delta Dunarii nu au energie electrica, caldura si apa potabila de trei zile din cauza viscolului Din cauza viscolului, sute de stalpi si cabluri din reteaua electrica s-au rupt, lasand in bezna orasul Sulina si cel putin 7 comune, lasand peste 10.000 de oameni fara energie electrica,…

- Enel continua, sambata, sa opereze in condiții de stare de urgența pentru județele Constanța și Tulcea, iar numarul de echipe de intervenție a fost suplimentat, inclusiv cu personal din alte...

- Zeci de mii de oameni au ramas fara lumina și caldura dupa ninsorile si viscolul care a maturat Dobrogea. Numai in judetul Constanta, 120 de localitati nu mai au energie electrica. Alte 56 de localitați cu probleme sunt in Tulcea.

- Eforturile pentru reluarea alimentarii cu electricitate in zonele afectate de conditiile meteo severe in zonele din judetele Constanta si Tulcea au continuat pe parcusul noptii, iar astazi, 19 ianuarie, la ora 9.00, se afla pe teren 76 de echipe ale E Distributie Dobrogea si ale contractorilor.Potrivit…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- Sute de gospodarii din Gorj au ramas joi fara energie electrica din cauza vantului care a afectat retelele. 265 de consumatori de energie electrica erau nealimentati din cauza avariilor pe retelele de joasa tensiune. Localitatile in care mai multe gospodarii ...

- Peste 350 de localitati din 18 judete sunt nealimentate cu energie electrica, joi dupa-amiaza, iar traficul fluvial este in continuare inchis, au anuntat reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Peste 12.000 de pompieri, politisti si jandarmi actioneaza in teren cu peste 4.000 de mijloace…

- Codul galben de vreme rea se prelungeste pana in aceasta noapte, 19 ianuarie, ora 01. Potrivit meteorologilor, vantului se va intensifica iau zapada va fi spulberata.In intervalul mentionat in judetele Vaslui, Vrancea, Galati, Braila si Constanta, iar in a doua parte a noptii si in Carpatii Meridionali,…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- Din cauza conditiilor meteo deosebite cod portocaliu si galben de ninsori, viscol in rafale de vant puternic , au fost afectate retelele electrice din raza de activitate a societatii E Distributie Dobrogea.Potrivit E Distributie, la nivelul societatii a fost declarata starea de urgenta de nivel 1 pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu…

- Din cauza rafalelor de vant, in aceasta dimineata, in intervalul orar 07,00 07,40, s au inregistrat mai multe avarii la liniile de alimentare cu tensiune si mai multe surse si statii de pompare au ramas fara curent, motiv pentru care nu pot functiona, iar abonatii din mai multe localitati au ramas fara…

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas joi fara energie electrica in urma viscolului din cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Potrivit oficialului citat, au fost avariate 90 de puncte de transformare,…

- Peste 2.500 de locuinte din opt comune ale judetului Arges sunt, joi dimineata, fara energie electrica, din cauza avariilor provocate de ninsorile cazute în cursul noptii precedente. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, au fost afectate de fenomenele…

- Peste 2.000 de gospodarii din județul Alba au ramas, joi, fara energie electrica, din cauza vremii nefavorabile, caderi de zapada și vant puternic, mai multe echipaje ale distribuitorului de energie electrica fiind in teren și incearca remedierea defecțiunilor. In judetul Alba, 2195 de utilizatori au…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova a ramas, miercuri dupa-amiaza, de mai bine de 20 de minute, fara alimentare cu energie electrica, in urma unei pene majore de curent. „Nu știm cauza exacta, așteptam sa ne spuna specialiștii despre ce este vorba”, a declarat Cristina Geormaneanu, purtator…

- Potrivit reprezentantilor DRDP Conbstania, astazi pe autostrada A2 se circula fara probleme, carosabilul nefiind acoperit cu zapada. Totodata, pentru a veni in sprijinul conducatorilor auto pe Autostrada Soarelui se actioneaza preventiv: cu 6 autoutilaje care imprastie sare pe sectorul Drajna Lehliu…

- Doua persoane s au ales la inceput de an cu dosare penale.Astfel, la data de 3 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat o femeie, in varsta de 38 de ani, din localitatea Tartasesti, judetul Dambovita, care a condus un autoturism, pe DJ 222, fara a poseda permis de conducere…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 02.00, in incinta unui bar din Cobadin, judetul Constanta, a avut loc un conflict spontan intre doi barbati din localitate.In timpul conflictului dintre ei unul a decedat, fiind lovit de mai multe ori cu un cutit.Agresorul este un tanar de 25 de ani care a fost identificat…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 24 decembrie 2017, la conducta de alimentare cu apa de pe bd. Al. Lapusneanu, cu diametrul de 150 mm, din municipiul Constanta, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in intervalul orar 09,45 12,30. Sunt afectati consumatorii de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:IONESCU FOSTA MUNTEANU SPERANTA GEORGETA, la data faptelor director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, iar in…

- Doi tineri, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Postului de Politie Lumina au identificat doi tineri, de 18,…

- In judetul Constanta au cazut in noaptea de duminica spre luni primii fulgi de nea din aceasta iarna.Avand in vedere conditiile meteo de azi noapte, DRDP Constanta a patrulat si a actionat cu 66 de autoutilaje si a raspandit 948 de tone de sare si 200 l de clorura de calciu pentru ca circulatia rutiera…

- Primaria comunei Amzacea, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de inspector asistent ndash; Compartimentul Impozite si Taxe. Concursul se va organiza la sediul Primariei Comunei Amzacea, astfel: proba scrisa in data de 15 ianuarie 2018, ora 10.00; proba interviu in…

- Politia Romana desfasoara permanent activitati pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol. In urma activitatilor desfasurate, in aceasta saptamana, de politistii Serviciului de Politie Delta Dunarii, au fost constatate 48 de infractiuni, au fost aplicate aproape 700 de amenzi si au fost confiscate…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN38 intre localitatile Topraisar si Movilita.Potrivit IPJ Constanta, din investigatiile efectuate s a stabilit ca, la data de 9 decembrie a.c, ora 05.35, un barbat de 30 de ani din Topraisar a condus un autoturism pe DN 38 fiind sub influenta…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu cateva minute, pe DN 39, in judetul Constanta. Potrivit medicului Diana Claudia Tatarici, de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constana, evenimentul rutier in care au fost inregistrate trei victime s a petrecut la iesire din localitatea Movilita…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au detectat, cu ajutorul echipamentelor de supraveghere, pe directia localitatii Dumbraveni, din judetul Constanta, un grup de persoane care se deplasa dinspre teritoriul Bulgariei spre interiorul tarii.La nivelul SPF Negru Voda s a declansat o actiune…

- Loc blestemat pe DN 3, pe șoseaua dinspre Cobadin spre Murfatlar. Doua accidente rutiere s-au petrecut aproape în același loc, la doar câteva ore distanța. La puțin timp dupa miezul nopții, un șofer a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un copac de pe marginea drumului, conducatorul,…

- Politistii Serviciului de Politie ,,Delta Dunarii" al Politiei Romane au indisponibilizat aproape o tona de peste, unelte de pescuit, o ambarcatiune si un autoturism, in urma unor actiuni pe apa si uscat, desfasurate pentru combaterea braconajului piscicol si a comertului ilicit cu peste si produse…