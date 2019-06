Trei liceeni romani au obtinut o medalie de aur si una de argint la Olimpiada Geniilor din Statele Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Intotdeauna am avut sportivi minunati, dar nici inventatorii nostri n-au fost mai prejos. Trei elevi ai Colegiului National "Octavian Goga" din Sibiu au uimit prezenta la "Olimpiada Geniilor", ce-a avut loc vineri seara,in Oswego State University of New York, cu o inventie ce poate salva numeroase vieti…

- Elevul Dobra Nicolae Alexandru, de la Colegiul Național “Lucian Blaga” din Sebeș, a obținut medalia de bronz la Olimpiada Naționala de Fizica. La etapa nationala a Olimpiadei de Fizica desfașurata la Targoviște in perioada 3-7 mai 2019, elevul Dobra Nicolae Alexandru de la Colegiul Național “Lucian…

- Performanțe remarcabile pentru elevii din lotul de matematica al Timișului. Tinerii au obținut la Olimpiada Naționala din Hunedoara o medalie de aur, trei medalii de argint și trei de bronz. Premiul I și medalie de aur a obținut elevul de clasa a XI-a Sergiu Novac, care invața la Colegiul Național Coriolan…

