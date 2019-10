Trei kilograme de droguri gasite la Vama Nadlac

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis si procurorii DIICOT Timisoara au ridicat 3 kilograme de amfetamina si 10 grame de cocaina, in urma unui controlul efectuat asupra unui autoturism...

- Politistii locali care patrulau in noaptea de marti spre miercuri in Parcul Botanic din Timisoara au descoperit trei tineri care se drogau. Nu este pentru prima data cand in acest parc sunt descoperiti tineri care consuma subtante interzise. The post Parcul Botanic continua sa fie „raiul” consumatorilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II- Csanadpalota au depistat si predat autoritatilor competente un barbat, cautat de autoritatile italiene, in vederea executarii unei pedepse privative de libertate. In data de 05.09.2019, in jurul orei 15.50, in Punctul de Trecere…

- Vanzatorii ambulanți care incearca sa comercializeze diferite produse pe unde apuca, fara a deține autorizație și nici acte de proveniența, au intrat din nou in vizorul polițiștilor locali din Timișoara. Potrivit reprezentanților instituției, astfel de comercianți ambulanți au fost prinși de oamenii…

- Polițiștii au descoperit trei kilograme de stupefiante in mașina condusa de un traficant de droguri din Bistrița pe care l-au prins in trafic. Agenții au constatat ca barbatul aflat la volan avea și permisul de conducere suspendat. Un șofer de 31 de ani din Bistrița se afla in mașina cu inca o persoana…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit ascunși in interiorul unui TIR, douazeci si cinci de cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din Romania. In aceasta dimineața, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…