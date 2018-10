Trei israelieni au fost răniţi grav într-un atac în Cisiordania ocupată Trei israelieni au fost grav raniti duminica intr-un atac armat in apropiere de o zona industriala adiacenta unei colonii din Cisiordania ocupata, au transmis politia si surse medicale, potrivit AFP. Atacatorul era "cunoscut de fortele de securitate", a afirmat armata israeliana, fara a furniza mai multe informatii privind identitatea sa. "Circumstantele in care s-a produs incidentul nu au fost inca stabilite si nu a fost exclusa nicio pista", a adaugat armata intr-un comunicat. Conform politiei, autorul atacului este cautat. Un barbat si o femeie se afla in stare critica, iar o alta femeie, de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

