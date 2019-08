Stiri pe aceeasi tema

- Trei imigranti irakieni au fost pusi sub acuzare miercuri, in Germania, pentru pregatirea unui atac terorist, anunta autoritatile, citate de site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Potrivit procurorilor germani, Shahin F. si Hersh F. sunt acuzati de pregatirea unui atentat extremist,…

- Închisorile din Germania trebuie sa se pregateasca mai mult pentru revenirea militantilor islamisti din zonele de razboi siriene si kurde astfel încât sa previna o radicalizare suplimentara în spatele gratiilor, relateaza dpa joi, citând mai multi experti. Cercetatorul…

- "Procesul va incepe la 17 octombrie", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al tribunalului din Hamburg, care a confirmat o informatie publicata de ziarul Die Welt. Acesta ar fi fara indoiala unul dintre ultimele procese impotriva unui fost militar sau gardian al unui lagar nazist.Audierile…

- Biblioteca Nationala a Israelului a dezvaluit miercuri ca a intrat in posesia unor texte ale scriitorului ceh Franz Kafka, punand astfel capat unei saga judiciare privind proprietatea asupra lor, relateaza AFP. In timp ce era tratat de tuberculoza intr-un sanatoriu din Austria, autorul unor romane…

- Trei militanti islamisti, dintre care doi sunt deja în închisoare, au fost inculpati miercuri, în Franta, pentru planuri de comitere a unor atacuri teroriste, afirma surse citate de publicatiile Le Parisien si Le Figaro. Cei trei islamisti - Zoubeir C., Matthieu C. si Sylvain D.…

- Cea mai mare companie de telecomunicații din Europa, Deutsche Telekom, va lansa in acest an rețeaua 5G in șase orașe din Germania. Primele urbe din aceasta țara care vor avea acces la urmatoarea generație de servicii de telefonie mobila sunt Berlin, Hamburg și Bonn.

- La propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), Guvernul Romaniei a adoptat jStrategia 5G pentru Romania, prin hotarare de guvern. „Guvernul isi propune un program ambitios de implementare a noii generatii tehnologice in comunicatiile mobile, prin adoptarea Strategiei…