Trei militanti islamisti, dintre care doi sunt deja in inchisoare, au fost inculpati miercuri, in Franta, pentru planuri de comitere a unor atacuri teroriste, afirma surse citate de publicatiile Le Parisien si Le Figaro, potrivit Mediafax.

0.092 dintre acestia sunt considerati un pericol iminent si se afla sub monitorizare speciala. Iar peste 1.500 sunt angajati in institutii publice si in domenii vulnerabile, cum ar fi transportul aerian, politie si sistemul penitenciar.

- Aproximativ 450 de cetateni francezi membri ai retelei teroriste Stat Islamic sunt detinuti de fortele kurde sau se afla în tabere de refugiati din nord-estul Siriei, a anuntat marti seara ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de cotidianul Le Figaro. "În partea…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a declarat ca un "mecanism jurisdictional" international este in studiu pentru a-i judeca pe jihadistii straini afiliati gruparii Statul Islamic detinuti in zona kurda in Siria, potrivit AFP. "Examinam posibilitatea de a crea un mecanism…

- Bunicii a doi copii de origine franceza care se afla in Siria impreuna cu mama lor, arestata pentru ca s-ar fi alaturat gruparii teroriste Stat Islamic (ISIS), au reclamat autoritațile de la Paris la CEDO pentru ca au refuzat sa ii primeasca in țara, potrivit France 24, potrivit mediafax.Citește…

Patru presupusi membri ai retelei teroriste Al-Qaida au fost ucisi marti in provincia Marib, situata in centrul Yemenului, intr-un atac cu drona care a vizat un vehicul, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, informeaza Mediafax.

- Autoritatile din orasul marocan Tanger au destructurat o celula terorista afiliata retelei Stat Islamic, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, citeaza mediafax.ro.Celula islamista era formata din opt membri si pregatea comiterea unor operatiuni teroriste de anvergura.