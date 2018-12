Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din Asia Centrala au fost acuzati in Suedia ca planuiau un atentat terorist dar si de finantarea ISIS, alaturi de alti trei, au informat procurorii suedezi, scrie Reuters.„Trei dintre suspecti au cumparat si depozitat cantitati mari de chimicale si alte echipamente pentru a ucide…

- Turcia va prelua operatiunile din Siria impotriva retelei teroriste Stat Islamic dupa retragerea trupelor americane, a afirmat vineri seara presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax. "In conformitate cu ceea ce am discutat cu presedintele Donald…

- Politia marocana a arestat joi alte trei persoane care au fost date in urmarire dupa uciderea a doua turiste din Norvegia si Danemarca in Muntii Atlas, atac despre care se crede ca ar fi fost executat de militanti ai gruparii Stat Islamic, relateaza Reuters.

- Parlamentul Suediei a respins vineri motiunea cu privire la crearea unei coalitii guvernamentale formate din social-democrati si Verzi conduse de Stefan Lofven, ceea ce prelungeste criza politica de la Stockholm si face tot mai probabila convocarea unor alegeri anticipate, transmite Reuters. Motiunea…

- Liderul Social-Democratilor suedezi, Stefan Lofven, a primit un termen suplimentar pentru a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat duminica seara presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmit dpa si Reuters. Norlen urma sa il propuna in mod oficial luni pe Lofven pentru functia…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si mai multe au fost ranite dupa ce o masina incarcata cu exploziv a fost detonata in apropierea unui punct militar din provincia Raqqa din Siria, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial va plati 185 de milioane de coroane suedeze (20,39 milioane de dolari) pentru o participatie de sub 1% in Klarna, furnizor de servicii securizate de plata online. Acordul va demara in 14 state europene - incepand cu Marea Britanie si Suedia - si…

- Politia din Danemarca a inchis vineri pentru scurt timp podurile si legaturile cu feribotul catre Suedia si Germania din cauza unei operatiuni de cautare a trei barbati intr-un autoturism Volvo in legatura cu o infractiune grava, despre care ziarul suedez Aftonbladet scrie ca este o rapire, relateaza…