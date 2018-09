Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei tineri romani, care in urma cu cateva zile au torturat și jefuit o familie din Lanciano (Chieti), Italia, au fost prinși. Aceștia au patruns in vila medicului Carlo Martelli, de 69 de ani, și pentru a-l convinge sa sp...

- Trei romani au fost arestati la doua zile dupa ce au jefuit o familie de pensionari din Lanciano, in apropiere de Pescara. Hotii au intre 20 si 30 de ani si sunt rude, arata presa internationala, potrivit careia tinerii mai sunt suspectati si de alte jafuri asemanatoare.

- In cursul nopții de marți spre miercuri, MAE a indicat ca un cetatean roman a fost identificat printre persoanele care au murit in Italia, dupa prabușirea unui viaduct in apropiere de Genova.

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.

- Mii de oameni au ramas fara adapost in Italia, iar alte zeci de mii de oameni risca, la randul lor, sa-si piarda casa, in ceea ce activistii numesc o campanie de „marketing” a autoritatilor italiene, a carei menire este sa descurajeze populatia roma sa mai calce vreodata pe teritoriul aceste tari. …

- In 2017 numarul de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie a fost cu aproximativ 40.000 mare decat in 2016, tendinta generala fiind totusi de scadere comparativ cu anul 2014, se arata in datele Oficiului National de Statistica britanic (ONS).Tendinta generala de scadere inregistrata…

- Politia de Stat din Italia arestat 2 romani si 2 albanezi care cultivau marijuana intr-o sera de rosii. Sera se gasea in localitatea Acate din Sicilia (provincia Ragusa) iar politistii au primit informatii cum ca ar fi de fapt o plantatie de droguri. Ei au descins pe 10 iulie si au arestat doi cetateni…

- Stan Nicolae-Marius, unul dintre cei mai cautați romani, care apare la secțiunea MOST WANTED, pe site-ul Poliției Romane, a fost arestat in Italia, acesta fiind dat in urmarire internaționala inca din anul 2011.Nicolae Stan este condamnat in trei cauze la pedepse de 10, 6 și 4 ani. Barbatul…