Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a facut un apel catre suceveni sa iasa in numar cat mai mare la vot la alegerile europarlamentare și la referendumul pentru justiție din data de 26 mai 2019. Gheorghe Flutur a susținut astazi o conferința de presa in care a subliniat faptul ca alegerile pentru…

- CFR Cluj are șanse mari sa caștige titlul cu doua etape inainte de finalul Ligii 1. Clujenii inca nu se gandesc la sarbatoare pana nu se vad, matematic, campioni. Titlul va ramane la Cluj daca FCSB n-o invinge azi pe Sepsi ori trupa lui Petrescu ia macar un punct maine, din partida cu Craiova. „Nu…

- Parul sanatos este oglinda femeii ingrijite! Din acest motiv, cand vine vorba de podoaba capilara, doamnele trebuie sa se asigure ca nu exagereaza cu produsele de styling si nu folosesc in exces placa de par. O spune chair o experta din New York care dezvaluie femeilor secretele unui par sanatos si…

- Intrebat daca la mitingul electoral de la Iași va veni și premierul Dancila, Liviu Dragnea a spus ca: ''Mitingul se va organiza chiar daca nu vine doamna prim-ministru. Avem aceasta capacitate. Vom avea un miting la Iași și s-ar putea sa apara contra-manifestații ..foarte bine. Daca așa vor…

- ARSENAL - VALENCIA Doua trupe tari dau piept in prima semifinala de EL din acest sezon. Atat Arsenal cat si Valencia au nevoie mare de triumf in aceasta competitie pentru a juca la anul in UCL. Arsenal ar putea inca prinde top4 in PL, dar credem ca izbanda in EL in acest sezon ar insemna mult mai mult.…

- O masa de aer încarcata cu particule de praf de origine sahariana va traversa sudul, centrul și estul Europei, dar ploile din România vor determina depunerea prafului, astfel încât concentrația particulelor de praf care ajunge în România va fi redusa. …

- In amintirile sale despre Paris, Emil Manu, critic literar si detinut politic, a scris ca Arghezi i-a povestit o intamplare a lui Brancusi, din Capitala Lumii Vechi. “Intr-o zi, in Place de la Concorde, sculptorul intors din Romania e intrebat de un literat parizian, care-l admira, cand a venit. Si…