- Oamenii aleg calea viitorului țarii noastre. Bogdan, la braț cu tatal sau, a mers la vot pentru prima data. La fel, Ministrul Afacerilor Interne, a mai scris ca Razvan este sustinatorul lui tata, in aceasta dimineața.

- Numarul turistilor romani care prefera sa plece in croaziere a crescut spectaculos anul trecut, fiind cu 37% mai mare decat in anul precedent (de la 8.000 pasageri, la 11.000 de pasageri), arata un studiu realizat de croaziere.net.

- Romanii prefera mașinile pe benzina, dar nu sunt gata sa renunțe complet la cele pe motorina. Cel puțin așa arata cele mai recente date oficiale. Anul trecut, din totalul mașinilor noi inmatriculate, 60% aveau motor pe benzina.

- Simona Halep a acordat un interviu pentru FIFA.com, intr-unul dintre puținele momente de respiro de la Australian Open. Sportiva din Romania a vorbit, desigur, despre fotbal, sport pe care ”il...

- La 169 de ani de la nasterea marelui poet Mihai Eminescu, la Cercul Militar opera sa a prins viata. Actori de la Teatru National, Teatrul Excelsior si Teatrul Coquette au pus in scena un spectacol dedicat...

- Spumantul e la loc de cinste pe masa de sarbatoare. Conform traditiei, cand ceasul bate ora 12 in noaptea dintre ani, toata lumea ciocneste paharele. Cele mai scumpe vinuri efervescente de pe rafturile magazinelor din Moldova sunt cele aduse din Franta.

- Fenomenul "Morometii 2ldquo; este unul de amploare in intreaga tara. Dupa trei decenii de la ecranizarea primului volum din romanul scris de Marin Preda, regizorul Stere Gulea a aratat inca o data ca merita un loc de seama in istoria cinematografiei romanesti. Nascut in Dobrogea, locuind 7 ani in Constanta,…

- Fiecare zodie, ca sa ajunga la tradare, trebuie ca alta zodie sa ii provoace o trauma, ceva ce nu ii convine. Tradarea se face in dublu. Ca sa ajungi sa fii tradat, trebuie sa il provoci pe cel din viata ta. Iata cum provoci o zodie sa te tradeze. Citeste si Zodiac CHINEZESC lunar DECEMBRIE…