- Trei frați romani, membri ai unei grupari criminale din Ilford, Marea Britanie, au fost condamnați vineri la 28 de ani de inchisoare de catre Tribunalul din Blackfriars Crown. Valentin (s) și Grigore Lupu Alexandru Lupu Valentin Lupu (25 de ani), Grigore Lupu (39 de ani) și Alexandru Lupu (43 de ani)…

- Doi romani, de 19 si 20 de ani, care se dadeau drept soferi de taxi in Marea Britanie, au fost condamnati la 7 ani de inchisoare. Anchetatorii au stabilit cu ce se ocupau, de fapt, si au ramas masca!

- Cinci muncitori romani din Marea Britanie au fost condamnati luni la cate zece ani de inchisoare cu executare pentru viol. Acestia au rapit o adolescenta din fata unui club, au dus-o intr-o parcare ferita si au violat-o pe rand. In plus, au si filmat tot cu telefonul, iar aceste imagini au constituit…

- Doi romani, un irakian si un iranian au fost condamnati la 10 ani de inchisoare fiecare, dupa ce au incercat sa introduca ilegal in Marea Britanie ... The post Romani condamnati la 10 ani de inchisoare in Marea Britanie pentru transport ilegal de imigranti. Cum au fost prinsi appeared first on Renasterea…