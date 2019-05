Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian, le-a cerut turistilor sa manifeste prudenta maxima in sudul regiunii Sahel, dupa rapirea a doi francezi in Benin, subliniind ca jihadistii sunt din ce in ce mai mobili in aceasta regiune, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Trebuie…

- Civilizatie. Cultura. Arta. Rafinament. Sunt doar o parte dintre atributele Frantei, o tara care a influentat enorm Europa si intreaga lume, incepand din zorii civilizatiei franceze, in Evul Mediu, si continuand pana in zilele noastre.

- Cele doua persoane, o femeie si un barbat in varsta de 23, respectiv 26 de ani au pledat vinovati in fata curtii judecatoresti din Lille, Franta. Cei doi au recunoscut ca au luat parte la aceste actiuni de vandalism. Faptele s-au petrecut intre luna decembrie a anului 2018 si februarie 2019 si vizau,…

- Justitia olandeza a condamnat luni doi barbati la un an si noua luni de inchisoare pentru ca au furnizat munitii ce urmau sa fie utilizate in cadrul unui proiect de atentat terorist dejucat in Franta in 2016, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.In total, cinci suspecti au fost inculpati dupa…

- Statele Unite, Marea Britanie si Franta au avertizat, vineri seara, Administratia Bashar al-Assad sa nu utilizeze armament chimic asupra grupurilor insurgente, informeaza site-ul agentiei Associated Press citat de Mediafax.Într-o declaratie comuna, ministrii de Externe din cele trei natiuni…

- Autoritatile din Sri Lanka au distrus azi in public 769 de kilograme de narcotice care au fost confiscate in timpul unor raiduri efectuate de politie si oficiali vamali in cadrul unei operatiuni de combatere a traficului de droguri, relateaza dpa. Peste 100.000 de persoane sunt retinute in…

- Jurnalistii din redactia de limba franceza a agentiei de presa Reuters se vor afla, pentru prima oara in ultimii 15 ani, intr-o greva de 24 de ore incepand de la miezul noptii de miercuri. "Membrii redactiei agentiei Reuters in Franta s-au intrunit in adunare generala marti, 5 martie, si au…

- Decontarea directa functioneaza doar in cateva state din Europa, fie in regim voluntar (Franta, Belgia, Spania), fie obligatoriu (Italia, Rusia, Suedia). In Romania, chiar daca este un serviciu optional, companiile de asigurari sunt obligate sa-l aiba...