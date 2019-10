Trei fosti presedinti polonezi au semnat o scrisoare deschisa publicata luni in care avertizeaza in privinta unui trend autoritar in tara cu mai putin de doua saptamani inaintea alegerilor parlamentare, relateaza DPA.

"Alegerile care se desfasoara pe 13 octombrie nu sunt niste alegeri normale. Ele vor decide daca Polonia este un stat democratic guvernat de statul de drept sau daca aluneca mai departe in directia unei dictaturi autoritare", au scris fostii presedinti Lech Walesa, Aleksandr Kwasniewski si Bronislaw Komorowski in scrisoare, potrivit agentiei poloneze de stiri PAP.

Citește…