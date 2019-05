V. S. “Lista candidaților Pro Romania la alegerile europarlamentare din 26 mai include pe locuri eligibile trei foști premieri și un comisar european, ceea ce demonstreaza ca mergem in fața electoratului cu o echipa de oameni care știu sa promoveze interesele Romaniei in Parlamentul European și in fața instituțiilor europene”, a declarat, ieri, la Ploiești, Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe și candidat al Pro Romania in cadrul scrutinului din aceasta luna, derulat la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pentru alegerea deputaților europeni. Victor Ponta – fost premier al…