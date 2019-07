Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineata, la Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a fost confirmat faptul ca au fost descoperite cazuri de infectare cu pesta porcina africana in localitatile Schela si Slobozia Corni (Ghidigeni). Numarul noilor focare de boala a ajuns astfel la sase in ultima luna.

- Doua noi focare de pesta porcina au fost confirmate in județul Galați, in timp ce in alte trei comune exista suspiciunea prezenței virusului. Autoritațile s-au reunit de urgența și au decis sa eutanasieze porcii din gospodariile in care a aparut boala.Mai mulți porci din exploatațiile situate…

- Patru noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate in județul Dambovița. In jurul focarelor au fost stabilite zone de restricție, anunța Prefectura Dambovița, potrivit Mediafax.Prefectura Dambovița a convocat, duminica, o șdința a Centrului Local de Combatere a Bolilor, dupa ce…

- Autoritatile din Prahova au confirmat existenta a cinci noi focare de pesta porcina africana, patru suspiciuni fiind confirmate la porci din gospodarii, iar a cincea la un mistret. Numarul total al focarelor de pesta orcina confirmate in judetul Prahova ajunge astfel la 23.

- Cele trei focare de pesta porcina africana au fost confirmate de laboratorul de referinta inca de marti dupa-amiaza, animalele din gospodariile unde a fost depistat virusul fiind ucise in dimineata zilei de miercuri, 17 iulie 2019. Problemele cu pesta porcina africana au reaparut masiv si in judetul…

- Pesta porcina africana a bubuit in Prahova, la mai bine de un an de la declanșarea epidemiei la nivel național. Dupa luni in șir in care boala parca a ocolit județul, afectand in schimb zone din vecinatatea acestuia, iata ca acum recupereaza. Astfel, joi, la numai o zi dupa confirmarea primului caz,…

- Este din nou alerta de pesta porcina africana in judetul Dolj dupa ce mai multe focare au fost confirmate in localitatile de la sud de Dunare. Autoritatile spun ca virusul ar fi fost adus de mai multi porci mistreti gasiti morti pe un fond de vanatoare.

- Doua noi focare de pesta porcina africana, la Iepuresti si Stejaru, au fost confirmate in judetul Giurgiu, in urma probelor trimise la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) Bucuresti, potrivit Agerpres. "Pesta porcina africana a fost confirmata de IDSA Bucuresti in urma probelor…