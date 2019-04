Stiri pe aceeasi tema

- Compania turceasca Durmazlar a fost inființata in 1956 in Bursa, al patrulea cel mai oraș al Turciei. Primul produs a plecat la export in 1975, iar compania este specializata in mod principal pe producerea de piese pentru industria de mașini, asta incluzand aproape orice de la tramvaie, autobuze,…

- Violeta Stoica Licitația pentru achiziționarea a 51 de autobuze electrice pentru patru orașe din Romania, derulata de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, a ajuns la faza deschiderii ofertelor și a verificarii dosarelor celor cinci societați care au participat la procedura de…

- Se vorbește de mai mulți ani despre iluminarea trecerilor de pietoni din Timișoara. Iar accidentele petrecute in ultima perioada chiar pe zebre i-au determinat pe reprezentanții primariei sa puna la cale un proiect pentru iluminarea acestora. Vor fi alocați bani din bugetul local. „Așteptam…

- Actiunile de control pe mijloacele de transport in comun au continuat si astazi. De la primele ore ale diminetii, agentii de control, paza si ordine, alaturi de directorul Societații de Transport Public Timișoara (STPT), Nicolae Bitea, au „amendat” cu cate o floare, mai multe sute de doamne si domnisoare…

- Președintele Romaniei participa joi la la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care se desfașoara la Kosice, in Republica Slovaca. Formatul Bucuresti (B9) a fost lansat la initiativa presedintilor Romaniei si Poloniei iar primul summit a avut loc in noiembrie 2015, la Bucuresti. Pe langa președintele…

- Institutul Polonez din București și Independența Film prezinta sambata, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor, filmul „Razboiul Rece”, in regia lui Pawel Pawlikowski. Filmul este o poveste de dragoste imposibila, intr-o perioada imposibila. In timpul Razboiului Rece, undeva…

- Tion.ro a cerut o situație a graficelor nerespectate ale mijloacelor de transport de la Societatea de Transport Public Timișoara. Am cerut, mai exact, sa ni se prezinte cate ore au intarziat tramvaiele, autobuzele sau troleibuzele societații, dar și din ce cauze. Pe tot anul 2018. Astfel,…

- Primul city manager din istoria Timișoarei, Sorin Dragoi, a adus din Ungaria, in 2014, doua minibuze electrice care sa plimbe turiștii prin oraș. Investiția a fost de 30.000 de euro, vehiculele au fost inaugurate cu fast, insa de atunci nu au mai ieșit pe traseu, fiindca nu pot fi inmatriculate. Timișorenii…