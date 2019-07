Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Alba retinut dupa ce si-a batut cele trei fiice minore cu biciul a fost arestat preventiv de Judecatoria Aiud. Fotografiile ranilor suferite de copilele de 6, 8 si 11 ani sunt socante.

- Imagini și scene dramatice la locul unde ar fi fost comise mai multe crime odioase. Zeci de oameni s-au strans in fața casei lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi luat mai multe tinere la ocazie, tinere pe care apoi le-ar fi ucis in moduri cumplite.

- Un accident rutier care putea avea consecinte dramatice a fost provocat in Iasi, in seara zilei de luni, 22 iulie, de soferul beat al unui bolid Mercedes. Masina condusa de acesta a intrat pe trotuar si a trecut la cativa milimetri de un copil aflat pe trotuar.

- Imagini teribile ale potopului care a lovit satul Rachita din județul Alba arata disperarea unei familii cu cinci membri, in momentul in care valea din fața casei lor s-a umflat, maturand totul in cale. In casa se aflau și doi copii: un baiețel de șapte ani și o fețita de șase, care s-au speriat ingrozitor…

- O scena de violenta a fost surprinsa in plina strada, la Soroca. Incidentul a fost filmat de o trecatoare care a postat imaginile video pe facebook. In filmuletul video se vede cum copilul este lovit peste fata de nenumarate ori si imbrincit.